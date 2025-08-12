Jest chętny na kupno Chrome. Na stole kilkadziesiąt miliardów dolarów

Google od kilku lat zmaga się z serią procesów antymonopolowych. W 2022 roku podtrzymano decyzję Komisji Europejskiej o nałożeniu na koncern kary w wysokości 4,3 miliarda euro za nadużywanie dominującej pozycji systemu Android poprzez zobowiązywanie producentów urządzeń do preinstalowania wyszukiwarki Google oraz przeglądarki Chrome.

Google nie jest zainteresowane sprzedażą, zwłaszcza tak tanio

We wrześniu 2023 roku amerykański Departament Sprawiedliwości wytoczył Google proces w Waszyngtonie, oskarżając firmę o praktyki ograniczające konkurencję i utrzymywanie pozycji domyślnej wyszukiwarki w przeglądarkach i smartfonach dzięki ogromnym płatnościom dla partnerów, takich jak Apple. Równolegle prokuratorzy stanowi prowadzili własne sprawy dotyczące m.in. działalności reklamowej Google.

W 2024 roku sędzia federalny Amit Mehta orzekł, że Google naruszyło amerykańskie przepisy antymonopolowe. W konsekwencji rozpoczął się proces w sprawie środków zaradczych, który zakończył się w maju 2025 roku. Choć ostateczne rozstrzygnięcie ma zostać dopiero ogłoszone, Departament Sprawiedliwości domaga się, aby Alphabet sprzedała przeglądarkę Chrome wraz z powiązanym projektem - Chromium.

Według nieoficjalnych informacji wśród potencjalnych nabywców wymienia się Yahoo, OpenAI i Perplexity AI. Alphabet konsekwentnie sprzeciwia się jednak takiemu rozwiązaniu, argumentując, że oddzielenie Chrome od firmy zaszkodziłoby prywatności użytkowników.

A jak informuje The Wall Street Journal, Perplexity AI złożyło ofertę zakupu Google Chrome o wartości 34,5 miliarda dolarów. Co ciekawe, sama spółka jest obecnie wyceniana na około 18 miliardów dolarów. Dla porównania szacunkowa wartość rynkowa Chrome waha się od 20 do 50 miliardów dolarów, czyli oferta jest idealnie po środku