RTV Euro AGD chce, aby klientom wybijano zęby. To niestety nie żart

W niedzielny wieczór 25-letnia Polka przebywała samotnie na stacji Cannig Bridge w Applecross, na obrzeżach australijskiego Perth. Około godziny 22:30 podeszło do niej dwóch zamaskowanych mężczyzn . Jak relacjonowała później, zachowywali się w sposób agresywny i zastraszający.

Policja twierdzi jedno, ubezpieczyciel drugie

Choć nie widziała, czy napastnicy rzeczywiście zabrali torbę, jest przekonana, że doszło do kradzieży . Incydent zgłosiła na policję, gdy tylko dotarła w bezpieczne miejsce. Nie odniosła obrażeń , a napastnicy nie posłużyli się żadną bronią ani nie doszło do fizycznego kontaktu.

To nie był wcale rabunek! A przynajmniej tak twierdzi Ergo Hestia

Ubezpieczyciel odmówił jednak wypłaty odszkodowania. W oficjalnym piśmie poinformował, że zdarzenie nie spełnia definicji "rabunku", która jest warunkiem koniecznym do uruchomienia ochrony. Według OWU rabunek to "zabór sprzętu przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy na osobie lub doprowadzenie jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności". Przerażenie i poczucie zagrożenia nie są wystarczające.