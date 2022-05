Orange: nie zapomnij odebrać darmowych gigabajtów, ale uważaj na zmyłkę

Nadeszła środa, a wraz z nią okazja na odebranie prezentów w aplikacji „Mój Orange”. Tym razem są to ponownie gigabajty. Trzeba jednak uważać na nieco mylące działanie apki.

Orange co tydzień w środę rozdaje prezenty dla klientów usług abonamentowych – często są to darmowe usługi na dwa miesiące, ale bywa też, że można otrzymać darmowe gigabajty. Tak jest też i tym razem.

Orange: odbierz darmowe gigabajty

Pomarańczowy operator w swojej akcji „Środy z Mój Orange” daje nie mniej niż 5 GB, czasami jest to 10 GB – a tym razem jest to paczka mieszcząca się mniej więcej pośrodku tych wartości, czyli 7 GB. Niezbyt wiele, ale wystarczy na parę dni intensywnego używania, a niektórym nawet na dłużej.

Darmowe 7 GB w Orange można aktywować od dziś do przyszłego wtorku, 31 maja. Paczka zachowuje ważność do końca cyklu rozliczeniowego i można ją wykorzystać na dowolne cele internetowe, ale wyłącznie na terenie Polski.

Żeby odebrać pakiet, należy w pełni zalogować się do aplikacji „Mój Orange” i przejść do zakładki „Dla Ciebie”. Tam wystarczą dwa kliknięcia w banerek akcji, potwierdzające chęć odebrania darmowych gigabajtów.

Środowa akcja skierowana jest do abonamentowych klientów Orange, także korzystających z pakietów Orange Love, jednak użytkownicy ofert na kartę takiego prezentu w swojej aplikacji nie znajdą.

Środy z Mój Orange – nie ma paczki z gigabajtami?

Zdarza się, że mimo ogłoszenia akcji przez operatora, w zakładce „Dla Ciebie” nie można odnaleźć środowego prezentu – mogą się tam pojawiać inne oferty, na przykład zachęta do wyboru nowego abonamentu. Dziś użytkownicy narzekają, że zamiast 7 GB wyświetla im się rabat 120 zł na telefon. Co wtedy robić? Operator radzi, by się wylogować z aplikacji i zalogować ponownie.

Jeżeli wciąż będzie tam inna oferta, trzeba poczekać – niespodzianka może pojawić się dopiero później, nawet następnego dnia.

