Orange na wakacje to 300 GB ekstra oraz smartfon w dobrej cenie

Orange ruszył z wakacyjną promocją, w ramach której można zdobyć dodatkowe 300 GB przez 3 miesiące w planach 5G oraz smartfon 5G w niższej cenie. Z kolei wybierając pakiet Orange Love Mini z Netflixem, dostęp do tego serwisu VOD można mieć przez pół roku za darmo. Jest też letnia promocja dla klientów biznesowych.

300 GB ekstra w planach 5G ze smartfonami

Promocja z jednorazowym pakietem 300 GB ekstra na 3 miesiące jest przeznaczona dla użytkowników wybierających abonament komórkowy z planami 5G (Plan 60 i Plan 80) lub w dowolnym pakiecie Orange Love i trwa do 17 sierpnia 2022 roku. Dotyczy to zarówno nowych klientów, jak i przedłużających umowy. Pakiet dodatkowych gigabajtów jest dostępny przy zakupie oferty ze smartfonem. Orange proponuje na przykład smartfon Samsung Galaxy A22 5G 64 GB. Promocja trwa do 17 sierpnia tego roku.

Na lato Orange przygotował także propozycję innych smartfonów w atrakcyjnych cenach dla klientów indywidualnych. To między innymi Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64 GB za 32 zł miesięcznie przy zakupie Planu 60, Vivo Y52 5G za 37 zł miesięcznie przy wyborze Planu 60 czy Samsung Galaxy A53 5G za 67 zł miesięcznie z Planem 80.

Netflix przez 6 miesięcy za darmo

Pomarańczowy operator zachęca też do kupowania pakietu Orange Love Mini z Netflix, dający dostęp do szybkiego Internetu oraz abonamentu komórkowego z nielimitowanymi rozmowami, a także seriali i filmów w ramach popularnej platformy VOD. Przez 6 miesięcy Orange bierze na siebie koszty Netflixa (plan Podstawowy) – pakiet Orange Love Mini z Netflix kosztuje wtedy 89,99 zł miesięcznie, a od 7 miesiąca 118,99 zł miesięcznie (z rabatami).

W całym okresie umowy klient będzie również ponosił opłatę za wypożyczenie modemu, która wyniesie 3,99 zł miesięcznie. Ceny dotyczą pakietu ze światłowodem do 300 Mb/s. Plan Netflix można w dowolnym momencie zmienić na wyższy, dopłacając jedynie różnicę ceny między planami. Każdy klient kupujący Orange Love Mini z Netflix, otrzyma również 300 GB ekstra na 3 miesiące (w abonamencie komórkowym).

Letnia promocja dla klientów biznesowych

Oferta z dodatkowym pakietem 300 GB Internetu przeznaczona jest także dla klientów biznesowym we wszystkich Planach Firmowych i Orange Love dla Firm. Dotyczy to zarówno nowych klientów, jak i przedłużających umowy. Przez cały sezon letni operator proponuje przedsiębiorcom następujące urządzenia: Samsung Galaxy A22 5G 4/64 GB za 22 zł miesięcznie + VAT przy zakupie Planu Firmowego M, Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64 GB za 26 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym S, Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB – 86 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym L oraz iPhone 13 Pro Max 128 GB 5G w kwocie 178 zł miesięcznie + VAT przy wyborze Planu Firmowego XL.

Orange rozpoczyna też kolejną odsłonę promocji „Smartfonowy szok cenowy” (do 22 czerwca 2022 roku) w ramach której klienci biznesowi otrzymają telefony w niższych cenach. Na początek pomarańczowy operator oferuje następujące smartfony: Realme C25Y 4/64 GB za 20 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym S, Samsung Galaxy A52s 5G 6/128 GB w kwocie 45 zł + VAT przy zakupie Planu Firmowego M, iPhone Xs 64 GB odnowiony (klasa A+) za 64 zł miesięcznie + VAT przy wyborze Planu Firmowego L oraz Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8/128 GB za 89 miesięcznie + VAT z Planem Firmowym XL.

Dodatkowe informacje o ofercie Orange można znaleźć na stronie www.orange.pl.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

