Orange rusza z testami nju światłowodu

Orange startuje z nową usługą – światłowodem w nju mobile. Można z niego korzystać już za 39,99 zł miesięcznie w modelu subskrypcyjnym. To na razie pilotaż usługi przed jej pełną komercjalizacją.

Orange zaprasza klientów nju mobile do testów światłowodu. Jak wyjaśnia operator, ich celem jest weryfikacja poprawności działania usługi, a także identyfikacja i eliminacja błędów przed pełną komercjalizacją oferty.

By przystąpić do testów, trzeba spełnić trzy warunki: mieć usługę nju na abonament lub nju na kartę w okresie aktywnym, mieć możliwości techniczne na usługę nju światłowód, a także zawrzeć umowę o świadczenie usługi nju światłowód. Do wyboru są dwa warianty: promocyjny i podstawowy.

W ofercie promocyjnej za nju światłowód opłata wynosi jedynie 39,99 zł miesięcznie + jednorazowa opłata instalacyjna 50 zł, jeśli klient zdecyduje się korzystać z usługi przez 2 lata.

W ofercie podstawowej nju światłowód kosztuje 59,99 zł miesięcznie. Jednorazowa opłata instalacyjna wynosi w tym przypadku aż 499 zł, ale za to usługa jest na czas nieokreślony.

Klienci zapłacą za usługę z góry na początku miesiąca. Mogą to zrobić za pomocą podpiętej karty płatniczej, płatności online lub BLIK-a. Do testów można przyłączyć się w terminie do 30 września 2022 r.

Wybierając testowy światłowód w nju, użytkownik otrzymuje dostęp do internetu bez limitu danych, o prędkości do 200 Mb/s (pobieranie) i 30 Mb/s (wysyłanie). W opłaty wliczone jest korzystanie z modemu FunBox 3.0 z Wi-Fi, obsługującego pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz.

W bonusie 200 GB na abonament lub na kartę

Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się przetestować światłowód, otrzymają 200 GB do wykorzystania na numerze nju na abonament lub na kartę, do wykorzystania w 6 miesięcy.

Proces wykupienia oferty jest bardzo prosty i w pełni cyfrowy. Żeby przyłączyć się do testów, należy wejść na stronę www.nju.pl/swiatlowod lub skorzystać z aplikacji mobilnej nju światłowód, dostępne na iOS i Androida.

Oferta testowa skierowana jest do obecnych i nowych klientów nju na abonament i nju na kartę, którzy znajdują się w zasięgu światłowodu w sieci własnej Orange Polska, mieszkają w budynkach wielorodzinnych na obszarach, gdzie rynek jest zderegulowany przez UKE i nie mają zainstalowanego Orange Światłowodu.

Usługą można zarządzać poprzez aplikację nju światłowód na telefonie lub po zalogowaniu się na swoje konto na www.nju.pl/zaloguj. Tam klient otrzyma dostęp do m.in. informacji o statusie zamówienia, rachunkach, można też porozmawiać na czacie z konsultantem operatora czy np. zmienić metodę płatności.

Dodatkowe informacje w regulaminie:

Zobacz: Heyah: nowy pakiet internetowy 200 GB. Kto może skorzystać?

Zobacz: Orange na kartę – możesz zgarnąć bonus na Dzień Telekomunikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: nju mobile

Źródło tekstu: Orange