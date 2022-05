Orange na kartę – możesz zgarnąć bonus na Dzień Telekomunikacji

Orange najczęściej obdarowuje prezentami klientów abonamentowych, ale w końcu przygotował też niespodziankę dla użytkowników ofert na kartę. Tym razem jest to dłuższa ważność konta po doładowaniu.

Zapewne mało kto wie, ale dziś obchodzony jest Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Data upamiętnia powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, co miało miejsce 17 maja 1865 roku.

Orange uznał to za dobrą okazję, by przygotować coś specjalnego dla klientów ofert na kartę. Od dziś operator daje dwa razy więcej czasu na wykonywanie połączeń. Prezent przyznany po doładowaniu konta głównego w aplikacji Mój Orange lub na stronie. Promocja trwa niestety dość krótko – do 19 maja.

Nowa ważność doładowań dotyczy konta głównego. W zależności od oferty wygląda następująco:

Dla taryfy Orange Free na Kartę, IoT i Orange POP:

doładowanie 5 zł – 4 dni ,

, doładowanie 10 zł – 10 dni ,

, doładowanie 25 zł – 62 dni ,

, doładowanie 30 zł – 62 dni ,

, doładowanie 40 zł – 80 dni ,

, doładowanie 50 zł – 186 dni ,

, doładowanie 100 zł – 310 dni ,

, doładowanie 200 zł – 620 dni.

Dla taryfy Orange YES:

doładowanie 5 zł – 10 dni ,

, doładowanie 10 zł – 20 dni ,

, doładowanie 25 zł – 50 dni ,

, doładowanie 30 zł – 60 dni ,

, doładowanie 40 zł – 80 dni ,

, doładowanie 50 zł – 100 dni ,

, doładowanie 100 zł – 200 dni ,

, doładowanie 200 zł – 400 dni.

Dodatkowe szczegóły na temat promocji w regulaminie.

