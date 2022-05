Orange Polska gasi światło. Część klientów musi wymienić telefon

W Orange Polska ruszyły przygotowania do wyłączenia sieci 3G. Operator potwierdził wstępną datę i uruchomił stronę, która wyjaśnia cały proces. W dalszych planach jest też zakończenie działania sieci 2G.

Plany wyłączenia przez Orange sieci 3G, a także później 2G, nie są niczym nowym. Już w marcu francuska centrala operatora zapowiedziała, że będzie realizować takie działania w całej Europie, we wszystkich swoich oddziałach, także w Polsce. Wtedy też padły daty przewidziane dla każdego z krajów.

Rozpoczęliśmy przygotowania do wyłączenia sieci 3G w @Orange_Polska. Planujemy, że dla poszczególnych regionów Polski będą to lata 2024 - 2025. Więcej 👇👇👇https://t.co/dnVmqbBGst — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) May 17, 2022

Jak poinformował Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, nasz lokalny oddział już rozpoczął przygotowania do tej operacji. Nie ma jednak jeszcze ustalonej dokładnej daty wyłączenia 3G. Operator planuje, że dla poszczególnych regionów Polski będą to lata 2024 – 2025.

Ponad 96% danych w sieci mobilnej Orange „płynie” przez 4G/LTE, jedynie 3% pozostaje w 3G. Korzystanie z 4G/LTE, a w przyszłości także rozwój 5G, oznacza lepszą jakość rozmów i zdecydowanie szybszy internet. Aby móc rozwijać nowsze generacje sieci, potrzebujemy dla nich więcej „miejsca”, czyli częstotliwości

– wyjaśnia Wojtek Jabczyński.

Operator przygotował już pełną informacji stronę, dostępną pod adresem https://www.orange.pl/view/wykorzystaj-siec, gdzie można dowiedzieć się, z czym się wiąże wyłącznie 3G.

Zamiast połączeń głosowych w starszych technologiach, Orange proponuje wykorzystanie VoLTE za pośrednictwem sieci 4G LTE. Jeśli do końca 2023 r. klienci sieci nie wymienią telefonu na taki, który obsługuje VoLTE, będą mogli nadal korzystać z sieci 2G. Będzie się to jednak wiązać z możliwymi kłopotami z nawiązaniem lub odebraniem połączeń głosowych (ze względu na większe obciążenie tej sieci), a także możliwym brakiem dostępu do internetu mobilnego.

Orange poleca także wykorzystanie WiFi Calling, w tym możliwość wysyłania SMS-ów w tej usłudze.

A kiedy Orange wyłączy 2G?

W marcowej zapowiedzi centrali pojawiła się także informacja o wyłączeniu 2G. Wtedy padła wstępna, przewidywana data – rok 2030. Rzecznik polskiego Orange na razie jednak nie potwierdził tego terminu.

A co z 2G? Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, bo ta technologia wspiera rozwiązania Machine-to-Machine. Dlatego w pierwszej kolejności zajmiemy się 3G. Na 2G przyjdzie jeszcze czas. Możecie być jednak pewni, że podobnie jak z 3G, dowiecie się o tym z dużym wyprzedzeniem

– zapowiada Wojtek Jabczyński.

