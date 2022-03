Orange wyłączy 2G i 3G. Ma na to plan

Orange zapowiada wielką operację – wyłączenie 2G i 3G w swoich sieciach mobilnych w całej Europie, w tym także w Polsce. Plan ma być zrealizowany do końca dekady.

O wyłączeniu sieci 3G i przełączeniu się na 4G i 5G najczęściej mówiło się w ostatnim czasie w kontekście T-Mobile – to ten operator podszedł do sprawy z największym zdecydowaniem. Dziś swoje plany dotyczące wyłączeń sieci starego typu ujawniła też grupa Orange, przedstawiając je od razu z myślą o całej Europie.

Orange będzie wyłączać swoje sieci 2G i 3G dwuetapowo, w zależności od kraju – w pierwszej fazie do 2025 i w drugiej do 2030 roku. Operacja ma być przeprowadzona z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, czyli przede wszystkim po analizie wykorzystania sieci 2G i 3G w danym kraju. Operator chce też zapewnić klientom płynną migrację, by odejście od starych technologii odbyło się bez wielkiego wpływu na usługi.

We Francji, gdzie zasięg 3G jest większy niż zasięg 2G, Orange wycofa swoją sieć 2G do końca 2025 r., natomiast 3G będzie wygaszane stopniowo do końca 2028 r.

W przypadku innych krajów – Polski, a także Belgii, Hiszpanii, Luksemburga, Rumunii, Słowacji – 3G zostanie wyłączone do 2025 r., a 2G zostanie wycofane do 2030 r., w zależności od specyfiki każdego z krajów. Bardziej szczegółowy plan wycofania starszych technologii na każdym z tych rynków nie został jednak podany.

Dlaczego Orange wyłącza 2G i 3G?

Przyczyna jest oczywista – starsze technologie muszą ustąpić nowszym – wciąż rozwijanemu 4G oraz wschodzącemu 5G. Orange chce unowocześnić swoje sieci, by były bardziej bezpieczne, odporne i energooszczędne, a to zapewnią nowsze standardy.



Częstotliwości radiowe obecnie wykorzystywane na potrzeby 2G i 3G zostaną użyte do poprawy przepustowości i zasięgu sieci 4G oraz 5G zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Orange zapewnia, że dzięki temu użytkownicy usług mobilnych będą mogli korzystać z połączeń głosowych o wyższej jakości dzięki VoLTE, będą także mieli internet o wyższej przepustowości i z niższym opóźnieniem. Zwiększy się także bezpieczeństwo korzystania z sieci. Operator przekonuje, że zmiany w większości nie wpłyną na charakter ofert dla klientów.

Nieco inną kwestią jest wykorzystanie technologii 2G i 3G w instalacjach IoT czy M2M. Klientom tego typu usług Orange ma zaproponować najlepsze alternatywne rozwiązania, w zależności od ich potrzeb. Patrząc na wdrożenia Orange w obszarze sieci kampusowych dla firm, można się domyślać, że Orange w wielu przypadkach zaoferuje wykorzystanie 5G. Niezależnie od wybranej technologii, operator ma doradzać i wspierać swoich klientów korporacyjnych podczas migracji.

Ujawniając swe plany rezygnacji z 2G i 3G Orange przypomina o celach swojej strategii .Engage 2025, która zakłada zrównoważone i odpowiedzialne podejście Grupy do biznesu. Nowe sieci zapewnią większą energooszczędność, a przejście na nowoczesne standardy będzie odbywać się z uwzględnieniem naturalnego cyklu zużycia sprzętu. Starsze urządzenia i sprzęt sieciowy zostaną poddane recyklingowi w programach recyklingu i odnawiania Orange.

