Strategia Orange: kowergencja, światłowody i 5G

Konwergencja, światłowód i 5G to przyszłość, która czeka polski rynek telekomunikacyjny. Te i inne produkty będą zyskiwały na znaczeniu również w ofercie Orange Polska.

Orange zaprezentował drugi z cyklu materiałów, w których kadra zarządzająca pomarańczowego operatora dzieli się szczegółami strategii .Grow na lata 2021-2024. Tym razem dowiedzieliśmy się co nieco o rynku konsumenckim, o czym opowiedziała Jolanta Dudek, wiceprezes Orange Polska.

Już samo 5G zmieni rynek. Wydaje mi się, ze klienci będą oczekiwać większych prędkości w związku z takimi usługami, jak gaming czy VR. Jestem przekonana, ze znaczenia nabiorą usługi związane ze smart home, czyli inteligentnym domem, gdzie będzie dużo większa potrzeba ergonomicznego zarządzania gospodarstwem domowym. Mówię tu na przykład o oszczędności energii, o bezpieczeństwie domu, ale coraz większego znaczenia nabiera też ekologia.

– powiedziała Jolanta Dudek, wiceprezes ds. rynku konsumenckiego, Orange Polska

Według Jolanty Dudek, przez najbliższe 3 lata to światłowód będzie wiodącą ofertą w pomarańczowym katalogu, bo jest najszybszy oraz gwarantuje bardzo dobrą jakość i stabilność połączenia z Internetem. Jeśli chodzi o 5G, to jesteśmy w Polsce na początku drogi. Dopiero za 4-5 lat będziemy mogli mówić o tym, ze 5G będzie komplementarne do światłowodu i pozwoli dodawać bardziej zaawansowane usługi.

Źródło zdjęć: Danilo Alvesd / Unsplash

Źródło tekstu: Orange