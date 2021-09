Orange chce nadal inwestować w rozwój sieci, ale potrzebuje stabilnego otoczenia prawno-podatkowego

Orange Polska wyraża gotowość, by zainwestować kolejne miliardy złotych w rozwój sieci szerokopasmowego Internetu. Pomarańczowy operator oczekuje jednak stabilnego otoczenia prawnego i podatkowego.

Pandemia Covid-19 oraz wynikające z niej lockdowny oraz powszechna praca i nauka zdalna się testem wytrzymałościowym dla operatorów i infrastruktury telekomunikacyjnej. Według statystyk podanych przez Orange Polska, w szczytowych momentach ruch w sieci operatora wzrastał o ponad 50%, a w sieci mobilnej o 1/4. W takich kryzysowych warunkach przewagę pokazał światłowód, który pozwolił użytkownikom przesyłać o około 30% więcej danych niż starsze technologie dostępu do Internetu.

Podczas pandemii mogliśmy dostrzec, jak ważna jest dobra łączność. Ta łączność wynika z inwestycji, więc musimy je przyspieszyć i jesteśmy na to przygotowani. Do inwestycji potrzebne jest jednak odpowiednie otoczenie regulacyjne, które jest stabilne, przewidywalne m.in. pod względem podatkowym. Dlatego prowadzimy dialog z władzami, aby mieć pewność, że klimat do inwestycji jest odpowiedni.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska w rozmowie z agencją Newseria Biznes

Pomarańczowy operator każdego roku przeznacza około 700–800 mln zł na inwestycje w sieć światłowodową, a kolejnych kilkaset milionów inwestuje w sieci mobilne. Te inwestycje będą kontynuowane, jednak do tego potrzebne jest wsparcie na szczeblu administracyjnym i stabilne otoczenie prawno-podatkowe. Inwestycje prywatne przyczyniają się do wzrostu PKB oraz zwiększają konkurencyjność firm. Podejmowane działania mają też pozytywne przełożenie na ekologię.

Wszystkie nasze inwestycje muszą być nie tylko korzystne pod względem finansowym, ale muszą też mieć pozytywny wpływ na środowisko i realizować cele społecznej odpowiedzialności biznesu, a także przyczyniać się do ograniczenia zjawiska cyfrowego wykluczenia.

– wyjaśnił Julien Ducarroz

W przypadku operatorów telekomunikacyjnych 90% ich śladu węglowego wynika ze zużycia energii potrzebnej na przykład do utrzymania sieci. Konieczne są więc inwestycje w energooszczędne technologie, a także poszukiwanie rozwiązań poprawiających wydajność energetyczną sieci i przestawianie się na OZE. Taką strategię ma również Orange, a jej głównym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej przed 2040 rokiem – zarówno globalnie, jak i w Polsce. W krótszej perspektywie, do 2025 roku, operator zamierza zredukować swoje emisje o 65% w porównaniu z 2015 rokiem oraz zwiększyć poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 60%.

Orange bierze aktywny udział w realizacji konkretnego celu, jakim jest ograniczenie emisji. Głównym wyzwaniem jest dla nas energia, ponieważ 90 proc. naszych emisji pochodzi właśnie ze zużycia energii. Dlatego ważne jest pozyskiwanie energii z ekologicznych źródeł. W tym roku otworzyliśmy w Polsce dwie farmy wiatrowe, z których pochodzi 9 proc. w pełni ekologicznej, wykorzystywanej przez nas energii.

– powiedział prezes Orange Polska

Przejawem dbania o środowisko jest również recykling urządzeń komórkowych oraz opakowań po nich. Jak powiedział Julien Ducarroz, każdego roku Orange dokonuje recyklingu około 500 tys. modemów i dekoderów, które trafiają z powrotem do klienta w nowej formie.

W Polsce w 2020 roku sprzedano ponad 8,5 mln smartfonów (w tym ponad milion w Orange). Produkcja jednego takiego urządzenia kosztuje środowisko nawet 100 kg równoważnej emisji CO 2 . Tymczasem klienci wymieniają je na nowe średnio po trzech latach. Z tego powodu pomarańczowy operator zachęca swoich klientów do świadomego rozstawania się z nieużywanym już sprzętem. Zarówno online, jak i w każdym salonie stacjonarnym Orange Polska można zapoznać się z ofertą odkupu starszego modelu smartfonu albo oddać stare i niesprawne urządzenie do recyklingu.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: newseria.pl