ZAIKS żąda milionów złotych. CDA oskarża organizację o szantaż

CDA S.A., właściciel popularnej platformy streamingowej, otrzymało od ZAIKS wezwanie do zapłaty ponad 11 milionów złotych. Organizacja domaga się wynagrodzenia za publiczne udostępnianie utworów za okres od 2015 do 2024 roku. Zarząd CDA uważa żądania za absurdalne i pozbawione podstaw prawnych, oskarżając ZAIKS o próbę szantażu.

Od września 2024 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi platformy streamingowe, takie jak CDA, powinny wypłacać dodatkowe wynagrodzenie twórcom i wykonawcom za udostępnianie w Internecie utworów audiowizualnych. CDA deklaruje gotowość do przestrzegania nowych przepisów i podpisania umowy z ZAIKS, jednak spór dotyczy wysokości stawek oraz żądania zapłaty za okres sprzed wejścia w życie nowelizacji.

CDA: ZAIKS działa na szkodę artystów

W oświadczeniu Zarządu CDA czytamy, że ZAIKS odmawia podpisania umowy i uzależnia to od zapłaty wynagrodzenia za okres od 2015 do września 2024 roku, co jest sprzeczne z sensem nowelizacji. Spółka uważa, że ZAIKS celowo torpeduje rozmowy i stosuje szantaż, żądając nienależnych opłat.

Istotną kwestią jest to, że odmawianie zawarcia porozumienia przez ZAIKS i wynikłe z tego opóźnienie w przekazywaniu dodatkowego wynagrodzenia jest działaniem na niekorzyść artystów i twórców, o których interesy ZAIKS rzekomo ma dbać.

– podkreśla Zarząd CDA

Spółka nie zamierza ulegać żądaniom ZAIKS

CDA informuje, że rocznie przekazuje dystrybutorom i właścicielom praw autorskich do filmów wielomilionowe opłaty. W ubiegłym roku kwota ta wyniosła ponad 30 milionów złotych. Spółka odprowadza również 1,5% od obrotu na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zarząd CDA S.A. o sporze z ZAIKS postanowił poinformować opinię publiczną, deklarując, że nie ulegnie szantażowi i będzie bronić interesów akcjonariuszy.

Sytuacja jest patowa. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, sprawa trafi do sądu. Konflikt między CDA a ZAIKS pokazuje, jak trudne i złożone są kwestie związane z prawami autorskimi w dobie cyfrowej dystrybucji treści.

Pełna wersja oświadczenia Zarządu CDA S.A. znajduje się w tym dokumencie (PDF).

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CDA