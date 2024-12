Polski Światłowód Otwarty: ponad 4 mln gospodarstw domowych w zasięgu

Polski Światłowód Otwarty rozbudowuje zasięg sieci optycznej, modernizuje łączą HFC, a w listopadzie dokonał także akwizycji innych spółek. Dzięki temu całkowity zasięg operatora przekroczył 4 mln gospodarstw domowych.

W listopadzie 2024 w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego (PŚO) znalazło się ponad 12 tys. nowych gospodarstw domowych z 47 miast i miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (2229), Bielsku-Białej (1459) i Łodzi (1208).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Będzin

Bielsko-Biała

Bolesławiec

Bydgoszcz

Bytom

Chorzów

Drohiczyn

Dzierżoniów

Gdańsk

Gdynia

Głogów

Głowno

Gryfino

Katowice

Kielce

Kołobrzeg

Kraków

Kraśnik

Krężoły

Legnica

Leszno

Lubin

Lublin

Łobez

Łódź

Łuków

Mechelinki

Międzyrzecz

Nysa

Opole

Oświęcim

Płock

Pogórze

Pułtusk

Radom

Rumia

Sosnowiec

Sulejówek

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Świdnik

Świętochłowice

Tarnów

Tomaszów Mazowiecki

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

PŚO przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w przeszło 16,5 tys. gospodarstw domowych. Jak ujawnił operator, dzięki akwizycjom innych spółek zasięg do komercjalizacji dla operatorów współpracujących z PŚO urósł dodatkowo o kolejne 114,5 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4 mln gospodarstw domowych. Z tego jednak tylko ponad 720 tys. to sieć światłowodowa, a pozostała część – HFC przejęta po UPC.

Do 2028 roku PŚO planuje powiększyć zasięg o 2 mln nowych gospodarstw domowych, by docelowo objąć nim ponad 6 mln. Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Polski Światłowód Otwarty o wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. Spółkę tworzą P4 i grupa InfraVia.

Źródło tekstu: Polski Światłowód Otwarty