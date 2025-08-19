NVIDIA podniesie ceny. Wszystko z powodu Trumpa

NVIDIA stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami w Chinach, a sytuacja firmy zmienia się z dnia na dzień. Zieloni nie tylko muszą stale dostosowywać się do nowych wymagań administracji Donalda Trumpa, ale rząd Pekinu zaczął namawiać tamtejsze podmioty od rezygnacji z amerykańskich układów - powodem mają być backdoory, killswitche i lokalizatory.

Chińczycy nie mają wyboru - sprzęt AMD, Intela czy Huawei jest gorszy

Jak podaje Gene Munster, współzałożyciel Deepwater Asset Management, NVIDIA planuje podnieść ceny jedynego sprzedawanego oficjalnie w Chinach akceleratora AI, aby zabezpieczyć swoje wyniki finansowe i zadowolić wszystkie zaangażowane strony.

Podobno Jensen Huang zamierza przenieść koszty porozumienia z prezydentem Trumpem na klientów w Chinach, co ma przełożyć się na wzrost ceny chipu H20 o około 18%. Co istotne, NVIDIA musi oddawać 15% przychodów z tego rynku administracji USA, co ogranicza jej marże brutto. Mimo to zyski firmy w regionie mają pozostać na stabilnym poziomie, właśnie dzięki podwyżce cen.

Na pytania o ewentualne podwyżki cen układów H20 firma na razie nie odpowiedziała. Nie byłoby to jednak niczym nowym - wszystkie nowe lub zwiększone podatki i opłaty są zawsze przenoszone finalnie na klienta końcowego. Co więcej Chińczycy nie mają większego wyboru.