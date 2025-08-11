Tech

Wyszło szydło z worka. AMD i NVIDIA przekupiły rząd USA

Gigantom na rynku produkcji sprzętu do pracy z AI bardzo zależało na odzyskaniu dostępu do Państwa Środka. Zyska na tym amerykański budżet.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:45
Jak poinformował The Financial Times, NVIDIA i AMD zgodziły się przekazywać 15% przychodów ze sprzedaży akceleratorów AI do Chin na rzecz rządu USA. Porozumienie to jest elementem uzyskania licencji eksportowych w ramach ustaleń z administracją Donalda Trumpa.

Prezydent USA żądał początkowo aż 20%

Obie firmy dostały w lipcu czasowe złagodzenie restrykcji, a w piątek agencja Reuters ujawniła, że NVIDIA uzyskała wymagane zgody. W przypadku AMD proces licencyjny wciąż może się toczyć, a Lisa Su przyznała w wywiadzie, że do tej pory nie otrzymano żadnych zatwierdzeń.

Gra toczy się o duże pieniądze. Tylko w jednym kwartale NVIDIA uzyskała aż 4,6 miliarda dolarów przychodu tylko ze sprzedaży modelu H20, przy czym rynek chiński stanowił 12,5% całkowitej sprzedaży firmy. Szaleństwo na sprzęt do pracy z AI pozwolił stać się Zielonym najwyżej wycenianą firmą na świecie, wyprzedzając gigantów jak Microsoft, Apple, Google czy Amazon.

Nie jest jasne, w jaki sposób rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczy dodatkowe wpływy - możliwe jest wykorzystanie ich do zmniejszenia deficytu handlowego poprzez mechanizm ceł lub wsparcie amerykańskiej produkcji półprzewodników. Według szacunków omawiana prowizja z chińskich przychodów NVIDII może przynieść rządowi ponad 2 miliardy dolarów tylko w 2025 roku.

AMD odmówiło komentarza w sprawie, natomiast NVIDIA zaznaczyła, że "stosuje się do zasad ustalonych przez rząd USA dotyczących udziału w rynkach światowych". Jednak doniesienia te potwierdził osobiście Donald Trump, zaznaczając iż "chciał 20%, ale Jensen zbił to do 15%".

AI amd chiny Nvidia sztuczna inteligencja usa Stany Zjednoczone akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI
Zródła zdjęć: Shutterstock / Joshua Sukoff
Źródła tekstu: The Financial Times, Reuters, Tom's Hardware, oprac. własne