Wyszło szydło z worka. AMD i NVIDIA przekupiły rząd USA

Jak poinformował The Financial Times, NVIDIA i AMD zgodziły się przekazywać 15% przychodów ze sprzedaży akceleratorów AI do Chin na rzecz rządu USA. Porozumienie to jest elementem uzyskania licencji eksportowych w ramach ustaleń z administracją Donalda Trumpa.

Prezydent USA żądał początkowo aż 20%

Obie firmy dostały w lipcu czasowe złagodzenie restrykcji, a w piątek agencja Reuters ujawniła, że NVIDIA uzyskała wymagane zgody. W przypadku AMD proces licencyjny wciąż może się toczyć, a Lisa Su przyznała w wywiadzie, że do tej pory nie otrzymano żadnych zatwierdzeń.

Gra toczy się o duże pieniądze. Tylko w jednym kwartale NVIDIA uzyskała aż 4,6 miliarda dolarów przychodu tylko ze sprzedaży modelu H20, przy czym rynek chiński stanowił 12,5% całkowitej sprzedaży firmy. Szaleństwo na sprzęt do pracy z AI pozwolił stać się Zielonym najwyżej wycenianą firmą na świecie, wyprzedzając gigantów jak Microsoft, Apple, Google czy Amazon.

Nie jest jasne, w jaki sposób rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczy dodatkowe wpływy - możliwe jest wykorzystanie ich do zmniejszenia deficytu handlowego poprzez mechanizm ceł lub wsparcie amerykańskiej produkcji półprzewodników. Według szacunków omawiana prowizja z chińskich przychodów NVIDII może przynieść rządowi ponad 2 miliardy dolarów tylko w 2025 roku.