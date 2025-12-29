Samsung rozpieszcza miłośników dobrego audio. Ma nowe soundbary i głośniki

Nowa oferta sprzętu audio Samsunga zostanie zaprezentowana na targach CES 2026 w Las Vegas w dniach od 6 do 9 stycznia. Już teraz jednak producent uchylił rąbka tajemnicy.

Jak zapewnia Samsung, najnowszy flagowy soundbar HW-Q990H zapewni najbardziej immersyjne doświadczenie dźwiękowe dzięki wykorzystaniu technologii Sound Elevation. Rozwiązanie to przenosi dialogi do środka ekranu, zapewniając bardziej naturalny dźwięk, wprowadza również funkcję Auto Volume, która utrzymuje stały poziom głośności między kanałami i treściami.

System 11.1.4-kanałowy łączy belkę głośnikową 7.0.2, tylne głośniki 4.0.2 oraz wbudowany kompaktowy aktywny subwoofer z podwójnym 8-calowym przetwornikiem, zoptymalizowany dla potężnego i przestrzennego basu. Samsung obiecuje emocje zwykle kojarzone z profesjonalnymi systemami kina domowego, za co odpowiadać mają kanały emitujące dźwięk do góry oraz strojenie ze wsparciem AI.

Nowością w ofercie na 2026 rok będzie także All-in-One Soundbar Samsung (model HW-QS90H). Jego obrotowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie lub postawienie na płaskiej powierzchni, a wbudowany czujnik żyroskopowy automatycznie dostosowuje rozkład kanałów w zależności od pozycji. Jest to system 7.1.2-kanałowy z 13 przetwornikami – w tym dziewięcioma szerokopasmowymi głośnikami – oraz wbudowanym systemem Quad Bass Woofer. Całość ma zapewnić głęboki bas bez konieczności użycia oddzielnego subwoofera.

Nowe głośniki bezprzewodowe

Samsung wprowadza również dwa nowe głośniki Wi-Fi: Music Studio 5 i Music Studio 7. Nowe modele umożliwiają szerszy zakres kombinacji systemów dźwiękowych niż wcześniejsze generacje.

Music Studio 5

Music Studio 7 (model LS70H) oferuje przestrzenny dźwięk 3.1.1 poprzez głośniki lewe, przednie, prawe i emitujące dźwięk do góry. Technologia Samsung Audio Lab Pattern Control Technology redukuje nakładanie się sygnałów, zapewniając czystsze kierunkowe przekazywanie dźwięku, a AI Dynamic Bass Control ma zapewniać głęboki bas z minimalnym zakłóceniem. Z kolei Hi-Resolution Audio umożliwi przetwarzanie dźwięku do 24-bit/96kHz. Dodatkowo, dzięki super tweeterowi zakres częstotliwości może sięgać do 35 kHz, co wzmacnia szczegółowość muzyki. Music Studio 7 będzie dostępny w kolorach czarnym i białym, może działać jako samodzielny głośnik lub może być sparowany z dodatkowymi jednostkami albo telewizorami Samsung poprzez Q-Symphony, co pozwoli uzyskać szerszy efekt stereo lub pełny system surround.

Music Studio 5