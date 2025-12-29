Kultowe głośniki Harman Kardon teraz z HDMI ARC i Auracast. Oto SoundSticks 5

Głośniki Harman Kardon SoundSticks to jeden z najbardziej oryginalnych z wyglądu zestawów audio. Model SoundSticks 5 zachowuje charakterystyczną, przezroczystą konstrukcję znaną z poprzednich odsłon, ale wprowadza istotne zmiany w funkcjonalności, w tym obsługę złącza HDMI ARC.

Najważniejszą nowością w tej 2.1-kanałowej konstrukcji jest właśnie dodanie portu HDMI ze wsparciem dla kanału zwrotnego audio (ARC). Umożliwia to podłączenie głośników bezpośrednio do telewizora jednym przewodem i sterowanie głośnością za pomocą pilota od TV. Producent wyposażył sprzęt także w moduł Bluetooth w wersji 5.4, który obsługuje technologię Auracast. Pozwala ona na łączenie wielu głośników w jedną grupę i synchronizację odtwarzanego dźwięku w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Konfiguracja oraz zarządzanie ustawieniami, w tym korektorem graficznym, odbywa się poprzez dedykowaną aplikację Harman Kardon One.

Harman Kardon SoundSticks 5 to zestaw o łącznej mocy wyjściowej 190 W RMS. Za niskie tony odpowiada skierowany w dół subwoofer z przetwornikiem o średnicy 5,25 cala. Każdy z dwóch głośników satelitarnych ma trójdrożną konstrukcję, na którą składają się trzy przetworniki średniotonowe o średnicy 40 mm oraz jedna 25-milimetrowa, jedwabna kopułka wysokotonowa. Całość oferuje pasmo przenoszenia w zakresie od 40 Hz do 20 kHz. System oświetlenia LED został rozbudowany o nowe animacje i barwy, które można personalizować z poziomu aplikacji mobilnej.