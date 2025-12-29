Sprzęt

Intel nas zaskoczy. Jaguar Shores zaoferuje pamięć HBM4E

Będzie wydajniej, ale akceleratory pojawią się później. To niestety może oznaczać jeszcze większy dystans względem zielonej konkurencji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:06
0
Intel nas zaskoczy. Jaguar Shores zaoferuje pamięć HBM4E

Chociaż NVIDIA jest niekwestionowanym liderem w przypadku układów do pracy z AI i kontroluje większość rynku, to jest to tak dochodowa branża, że AMD oraz Intel robią wszystko, by wyszarpać dla siebie trochę udziałów. W przypadku Niebieskich propozycją, która zbliża się wielkimi krokami jest seria Jaguar Shores. Według najnowszych informacji ma ona korzystać z nowszych i wydajniejszych pamięci HBM4E.

Intel musi się śpieszyć, tutaj nie ma czasu do stracenia

To wyraźna zmiana względem informacji przekazywanych w lipcu 2025, podczas Intel AI Summit w Seulu (Korea Południowa). Wtedy Jaguar Shores łączono z pamięciami HBM4 od SK hynix i zakładano premierę w 2026 roku. Nowe przecieki sugerują jednak, że Intel może celować w wyższy segment rynku, kosztem opóźnień. Nową datą debiutu byłby raczej rok 2027.

HBM4E jest rozwinięciem standardu HBM4 i ma oferować jeszcze wyższą wydajność oraz większe możliwości personalizacji kości. Ten wariant pamięci jest projektowany głównie z myślą o najbardziej zaawansowanych akceleratorach AI. W tym kontekście wymienia się przyszłe platformy jak NVIDIA Rubin Ultra oraz kolejne generacje AMD Instinct.

SK hynix otwarcie mówiło już o tzw. "custom HBM4E", czyli wersjach projektowanych pod konkretne wymagania klientów. Jednak o ile wśród partnerów padały nazwy jak wspomniana już NVIDIA i AMD, a także Broadcom, to nie wymieniano wtedy Intela.

Rodzi się jednak pytanie czy Niebiescy faktycznie mogą pozwolić sobie na przesunięcie premiery? Amerykanie anulowani już dwie serie - Falcon Shores i Rialto Bridge. W efekcie brak im obecnie atrakcyjnej oferty, a im dłużej zwlekają, tym większa szansa, że partnerzy zdążą zbudować swoje centra danych wokół konkurencyjnych rozwiązań.

Zródła zdjęć: Andreas Schilling
Źródła tekstu: Harukaze5719, SquashBionic@X, VideoCardz, Oprac. własne