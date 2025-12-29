Intel nas zaskoczy. Jaguar Shores zaoferuje pamięć HBM4E

Chociaż NVIDIA jest niekwestionowanym liderem w przypadku układów do pracy z AI i kontroluje większość rynku, to jest to tak dochodowa branża, że AMD oraz Intel robią wszystko, by wyszarpać dla siebie trochę udziałów. W przypadku Niebieskich propozycją, która zbliża się wielkimi krokami jest seria Jaguar Shores. Według najnowszych informacji ma ona korzystać z nowszych i wydajniejszych pamięci HBM4E.

Dalsza część tekstu pod wideo

Intel musi się śpieszyć, tutaj nie ma czasu do stracenia

To wyraźna zmiana względem informacji przekazywanych w lipcu 2025, podczas Intel AI Summit w Seulu (Korea Południowa). Wtedy Jaguar Shores łączono z pamięciami HBM4 od SK hynix i zakładano premierę w 2026 roku. Nowe przecieki sugerują jednak, że Intel może celować w wyższy segment rynku, kosztem opóźnień. Nową datą debiutu byłby raczej rok 2027.

HBM4E jest rozwinięciem standardu HBM4 i ma oferować jeszcze wyższą wydajność oraz większe możliwości personalizacji kości. Ten wariant pamięci jest projektowany głównie z myślą o najbardziej zaawansowanych akceleratorach AI. W tym kontekście wymienia się przyszłe platformy jak NVIDIA Rubin Ultra oraz kolejne generacje AMD Instinct.

SK hynix otwarcie mówiło już o tzw. "custom HBM4E", czyli wersjach projektowanych pod konkretne wymagania klientów. Jednak o ile wśród partnerów padały nazwy jak wspomniana już NVIDIA i AMD, a także Broadcom, to nie wymieniano wtedy Intela.