Masz smartfon Huawei? Stracisz dostęp do swojego banku

Minęło już 6 lat, odkąd Huawei został wpisany na czarną listę amerykańskiego Departamentu Handlu. Od połowy 2019 roku chińska firma nie może sprzedawać urządzeń mobilnych z Usługami Google.

Problem ten częściowo rozwiązano za pomocą własnych rozwiązań. To jednak może się na marce zemścić. Coraz więcej banków rozważa wycofanie swoich aplikacji z urządzeń Huawei — donosi cashless.pl.

Huawei bez aplikacji banku

Na taki krok zdecydował się już mBank. Jeszcze w październiku tego roku aplikacji mobilna tego banku zostanie wycofana z Huawei App Gallery i przestanie być dostępna na urządzeniach chińskiego producenta. Jednak a tym nie koniec.

Na podobny krok niedługo może zdecydować się również Alior Bank. Biuro prasowe przyznało, że klienci Huawei to znikoma grupa użytkowników i niewykluczone, że w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja i zaprzestaniu wspierania aplikacji na system HMS. Jeśli tak, to klienci zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem.