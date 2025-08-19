Masz smartfon Huawei? Stracisz dostęp do swojego banku
Użytkownicy smartfonów Huawei mogą mieć spory problem i nie chodzi o brak dostępu do Usług Google. Wkrótce mogą nie być w stanie korzystać z aplikacji swojego banku.
Minęło już 6 lat, odkąd Huawei został wpisany na czarną listę amerykańskiego Departamentu Handlu. Od połowy 2019 roku chińska firma nie może sprzedawać urządzeń mobilnych z Usługami Google.
Problem ten częściowo rozwiązano za pomocą własnych rozwiązań. To jednak może się na marce zemścić. Coraz więcej banków rozważa wycofanie swoich aplikacji z urządzeń Huawei — donosi cashless.pl.
Huawei bez aplikacji banku
Na taki krok zdecydował się już mBank. Jeszcze w październiku tego roku aplikacji mobilna tego banku zostanie wycofana z Huawei App Gallery i przestanie być dostępna na urządzeniach chińskiego producenta. Jednak a tym nie koniec.
Na podobny krok niedługo może zdecydować się również Alior Bank. Biuro prasowe przyznało, że klienci Huawei to znikoma grupa użytkowników i niewykluczone, że w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja i zaprzestaniu wspierania aplikacji na system HMS. Jeśli tak, to klienci zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem.
To samo rozważa również największy bank w Polsce, czyli PKO BP. Na razie aplikacja jest dostępna i wspierana, ale rozważane są różne scenariusze. O decyzji pierwsi mają zostać poinformowani klienci.