Wystarczy złotówka. Fiskus ostrzega, że musisz zapłacić podatek

W Polsce należy płacić podatek od darowizny, ale dopiero w momencie, w którym wartość przekroczy określoną w przepisach kwotę. Ta uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa z osobą, która darowiznę przekazuje. W zależności od grupy limit to: 5733 zł, 27090 zł lub 36120 zł dla osób nam najbliższych. Jednak nie dotyczy to jednej grupy — internetowych twórców. Fiskus twierdzi, że oni muszą płacić podatek od każdej złotówki — pisze Rzeczpospolita.

Podatek zapłacisz nawet od złotówki

W ostatnim czasie urząd skarbowy wydał kilka interpretacji, które nie są korzystne dla internetowych twórców, w tym przede wszystkim streamerów. Ci zarabiają między innymi na dobrowolnych donacjach od widzów. Wcześniej skarbówka uznawała to za darowizny, więc jeśli nie przekraczały one kwoty 5733 zł (co zdarza się ekstremalnie rzadko), to nie trzeba było płacić od nich podatku. Jednak stanowisko fiskusa się zmieniło.

Teraz urząd skarbowy twierdzi, że dobrowolne donacje od widzów nie są darowizną, ponieważ nie można zidentyfikować wpłacających. W związku z tym streamerzy muszą płacić podatek od każdej, nawet najmniejszej otrzymanej kwoty.

Wszystkie wpłaty od anonimowych darczyńców lub których nie można zidentyfikować (oznaczone mailem, nickiem, loginem, samym imieniem itp.) nie mogą zostać uznane za darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, gdyż nie jest możliwe wskazanie, kto w danej sprawie w istocie jest darczyńcą. czytamy w interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.65.2025.3.MM.