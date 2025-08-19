Orange wyciąga wtyczkę. Z tych usług już nie skorzystasz

Koniec z tanim dzwonieniem i roamingiem

Orange poinformowało klientów o zakończeniu świadczenia dwóch usług w ofercie na kartę. Z dniem 18 września 2025 roku z oferty znikną pakiety:

"Tanio na Ukrainę" (patrz regulamin),

(patrz regulamin), "Tańsze opłaty za transmisję danych w roamingu w Strefie 1" (patrz regulamin).

Po wskazanym wyżej terminie użytkownicy Orange na kartę nie będą już mogli z nich skorzystać.

Co to oznacza dla klientów?

Po wycofaniu usług, połączenia i transfer danych będą naliczane zgodnie ze standardowym cennikiem. W przypadku pakietu "Tanio na Ukrainę" oznacza to, że połączenia międzynarodowe z Ukrainą będą rozliczane według stawek podstawowych. Podobnie, jeśli chodzi o roaming – po 18 września transmisja danych w Strefie 1 (Unia Europejska, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i terytoria zależne) będzie rozliczana według standardowych stawek.