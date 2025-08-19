Wiadomości

Orange wyciąga wtyczkę. Z tych usług już nie skorzystasz

Orange po raz kolejny wprowadza zmiany w ofercie. Tym razem dotkną one użytkowników prepaida. Pomarańczowy operator poinformował o zakończeniu świadczenia usług, które niebawem znikną z cennika.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:40
0
Koniec z tanim dzwonieniem i roamingiem

Orange poinformowało klientów o zakończeniu świadczenia dwóch usług w ofercie na kartę. Z dniem 18 września 2025 roku z oferty znikną pakiety:

Po wskazanym wyżej terminie użytkownicy Orange na kartę nie będą już mogli z nich skorzystać.

Co to oznacza dla klientów?

Po wycofaniu usług, połączenia i transfer danych będą naliczane zgodnie ze standardowym cennikiem. W przypadku pakietu "Tanio na Ukrainę" oznacza to, że połączenia międzynarodowe z Ukrainą będą rozliczane według stawek podstawowych. Podobnie, jeśli chodzi o roaming – po 18 września transmisja danych w Strefie 1 (Unia Europejska, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i terytoria zależne) będzie rozliczana według standardowych stawek.

Osoby korzystające z wycofywanych usług nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, jeśli akceptują te zmiany. Orange z obowiązku przypomina, że użytkownicy nieakceptujący opisanych wyżej zmian mogą zrezygnować z usług w Orange na kartę w dowolnym momencie.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange