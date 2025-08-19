Bezpieczeństwo

Przesyłanie pieniędzy tą metodą może skończyć się pustym kontem

Nie ma właściwie dnia, aby na Komendę Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nie wpłynęło powiadomienie o oszustwie internetowym, w wyniku którego pokrzywdzeni tracą naprawdę spore sumy. Szczególnie jedno jest ostatnio najbardziej popularne.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:14
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przesyłanie pieniędzy tą metodą może skończyć się pustym kontem

Oszuści upodobali sobie BLIK-a

Policja przestrzega przed oszustwem, w którym przestępcy podszywają się pod konto społecznościowe znajomego lub bliskiej osoby i proszą o wysłanie pieniędzy za pomocą kodu BLIK. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie ma chyba osoby, która nie ceniła by sobie wygody jaką niesie ze sobą BLIK. Ten nowoczesny system internetowych płatności pozwala na natychmiastowe przekazanie wybranej sumy pieniędzy, bez konieczności długiego oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Płatności za pomocą BLIK-a są wykonywane błyskawicznie, ale mają jedną wadę - trudno jest je cofnąć. Dlatego oszuści dokładają wszelkich starań, aby namówić nas do przesłania im pieniędzy. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA ThinkPhone 5G 8/256GB 6.5" 144Hz eSIM Czarny
Smartfon MOTOROLA ThinkPhone 5G 8/256GB 6.5" 144Hz eSIM Czarny
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Smartfon HUAWEI Nova 13 12/256GB 6.7" 120Hz Biały
Smartfon HUAWEI Nova 13 12/256GB 6.7" 120Hz Biały
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Advertisement

Lepiej zignoruj taki komunikat głosowy

33-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego padła ofiarą takiego właśnie oszustwa kilka dni temu. Z jej relacji wynika, że ktoś włamał się na konto społecznościowe jej koleżanki i poprosił o udostępnienie kodu BLIK za pomocą komunikatu głosowego. Niczego nie podejrzewająca 33-latka wygenerowała kody na łączną kwotę około 2000 złotych. Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę na policję. 

Policjanci apelują o zachowanie nie tylko czujności, ale także o weryfikowanie otrzymanych wiadomości, także tych głosowych. Za każdym razem skontaktujmy się ze znajomym w potrzebie telefonicznie i upewnijmy się, czy aby faktycznie potrzebuje on naszej pomocy. 

Zobacz także: Można dorobić polując na złodziei w sklepach. Wprowadzili "płatny donos"

Image
telepolis
oszustwo internetowe internetowe oszustwo oszustwo na blika
Zródła zdjęć: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock
Źródła tekstu: swietokrzyska.policja.gov.pl