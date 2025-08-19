Przesyłanie pieniędzy tą metodą może skończyć się pustym kontem

Oszuści upodobali sobie BLIK-a

Policja przestrzega przed oszustwem, w którym przestępcy podszywają się pod konto społecznościowe znajomego lub bliskiej osoby i proszą o wysłanie pieniędzy za pomocą kodu BLIK.

Nie ma chyba osoby, która nie ceniła by sobie wygody jaką niesie ze sobą BLIK. Ten nowoczesny system internetowych płatności pozwala na natychmiastowe przekazanie wybranej sumy pieniędzy, bez konieczności długiego oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Płatności za pomocą BLIK-a są wykonywane błyskawicznie, ale mają jedną wadę - trudno jest je cofnąć. Dlatego oszuści dokładają wszelkich starań, aby namówić nas do przesłania im pieniędzy.

Lepiej zignoruj taki komunikat głosowy

33-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego padła ofiarą takiego właśnie oszustwa kilka dni temu. Z jej relacji wynika, że ktoś włamał się na konto społecznościowe jej koleżanki i poprosił o udostępnienie kodu BLIK za pomocą komunikatu głosowego. Niczego nie podejrzewająca 33-latka wygenerowała kody na łączną kwotę około 2000 złotych. Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę na policję.