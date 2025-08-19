Sprzęt
Samsung dorzuca gotówkę. Nawet 700 zł zwrotu za zakup składaka
Samsung rusza z promocją dla tych, którzy planują zakup nowych składanych smartfonów. W akcji można zyskać do 700 zł zwrotu na konto, jeśli spełni się określone warunki.
Które modele obejmuje promocja?
Oferta dotyczy trzech nowych składanych smartfonów Samsunga. Chodzi o modele:
- Galaxy Z Fold7 – zwrot 700 zł,
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GBZobacz więcej
- Galaxy Z Flip7 – zwrot 500 zł,
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GBZobacz więcej
- Galaxy Z Flip7 FE – zwrot 500 zł.
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GBZobacz więcej
Jak skorzystać z promocji?
Aby otrzymać zwrot, trzeba kupić smartfon u wybranego partnera handlowego Samsunga. Ich listę znajdziemy w regulaminie. Zakup musi być dokonany między 18 a 31 sierpnia 2025 roku. W kolejnych krokach należy:
- aktywować urządzenie z polską kartą SIM do 7 września 2025 roku,
- zarejestrować się w aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 14 września 2025 roku,
- dołączyć wymagane dokumenty: dowód zakupu, zdjęcie pudełka z numerem IMEI i dane konta bankowego.
Zwrot ma być wypłacony w ciągu 21 dni kalendarzowych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Z jednego zakupu można uzyskać tylko jeden zwrot, nawet jeśli kupi się więcej urządzeń. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów na terenie Polski. Dodatkowe informacje zawiera regulamin.