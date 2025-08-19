Sprzęt

Samsung dorzuca gotówkę. Nawet 700 zł zwrotu za zakup składaka

Samsung rusza z promocją dla tych, którzy planują zakup nowych składanych smartfonów. W akcji można zyskać do 700 zł zwrotu na konto, jeśli spełni się określone warunki.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:16
0
Samsung dorzuca gotówkę. Nawet 700 zł zwrotu za zakup składaka

Które modele obejmuje promocja?

Oferta dotyczy trzech nowych składanych smartfonów Samsunga. Chodzi o modele:

  • Galaxy Z Fold7 – zwrot 700 zł,

Samsung Galaxy Z Fold7
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

  • Galaxy Z Flip7 – zwrot 500 zł,

Samsung Galaxy Z Flip7
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip7 jest piękny. Ale czy to wystarczy? (test)

  • Galaxy Z Flip7 FE – zwrot 500 zł.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Jest lepiej, niż się spodziewałem

Jak skorzystać z promocji?

Aby otrzymać zwrot, trzeba kupić smartfon u wybranego partnera handlowego Samsunga. Ich listę znajdziemy w regulaminie. Zakup musi być dokonany między 18 a 31 sierpnia 2025 roku. W kolejnych krokach należy:

  • aktywować urządzenie z polską kartą SIM do 7 września 2025 roku,
  • zarejestrować się w aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 14 września 2025 roku,
  • dołączyć wymagane dokumenty: dowód zakupu, zdjęcie pudełka z numerem IMEI i dane konta bankowego.

Zwrot ma być wypłacony w ciągu 21 dni kalendarzowych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Z jednego zakupu można uzyskać tylko jeden zwrot, nawet jeśli kupi się więcej urządzeń. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów na terenie Polski. Dodatkowe informacje zawiera regulamin.

