Na taki serial czekaliśmy. Premiera już w tym tygodniu na HBO
"Scheda", bo o nim mowa, to fantastyczny serial kryminalny z fenomenalną obsadą. Dlatego też wiele osób czeka z niecierpliwością na premierę, która nastąpi już w tym tygodniu.
Premiera serialu już pod koniec tygodnia
Wcześniejszy tytuł "Schedy" to "Miasto Mrozów" i niektórzy mogą kojarzyć serial właśnie po tym. Chyba nie ma lepszej premiery na tego typu serial niż końcówka wakacji. Twórcy serialu zabiorą nas w podróż na uroczy, ale i mroczny, półwysep Helski pod sam koniec sezonu urlopowego. Premiera tego głośnego serialu zaplanowana jest już na najbliższy piątek, 22 sierpnia.
Obsada na medal
W serialu zobaczymy znane i lubiane nazwiska polskich aktorów m.in. Jacka Komana, Magdalenę Popławską, Bartosza Gelnera oraz Grzegorza Damięckiego. Całość wyreżyserowała Anna Kazejak, która ma na swoim koncie takie produkcje jak "Szadź", "Sortownia" i "Nieobecni".
Jeśli chodzi o fabułę, to ma być zagadkowa i taka jest. Opowiada o rodzinie Mrozów, którą poznajemy w momencie kiedy umiera nestor rodu, ojciec grany przez Jacka Komana. Jak można się domyślić, jego odejście uruchomi lawinę wydarzeń, które skutecznie zbudzą spokój na Helu. Wśród narastających sztormów i zawirowań, widz pozostaje z pytaniem — co tak naprawdę ojciec pozostawił po sobie swoim najbliższym?
Serial porównywany jest w sieci do słynnej "Sukcesji" i można dopatrzeć się niektórych elementów wspólnych. Tajemnicza postać w kapoku, którą zobaczymy na samym początku, stanowi obietnicę, że będzie mrocznie i niebezpiecznie. Już pierwsze kadry wrzucają widzów w wir dramatycznej układanki i wciągają bez reszty.
Zobacz także: McDonald's przełamał złą passę. Zyski w końcu w górę