Telewizja i VoD

Na taki serial czekaliśmy. Premiera już w tym tygodniu na HBO

"Scheda", bo o nim mowa, to fantastyczny serial kryminalny z fenomenalną obsadą. Dlatego też wiele osób czeka z niecierpliwością na premierę, która nastąpi już w tym tygodniu. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Na taki serial czekaliśmy. Premiera już w tym tygodniu na HBO

Premiera serialu już pod koniec tygodnia

Wcześniejszy tytuł "Schedy" to "Miasto Mrozów" i niektórzy mogą kojarzyć serial właśnie po tym. Chyba nie ma lepszej premiery na tego typu serial niż końcówka wakacji. Twórcy serialu zabiorą nas w podróż na uroczy, ale i mroczny, półwysep Helski pod sam koniec sezonu urlopowego. Premiera tego głośnego serialu zaplanowana jest już na najbliższy piątek, 22 sierpnia. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Obsada na medal 

W serialu zobaczymy znane i lubiane nazwiska polskich aktorów m.in. Jacka Komana, Magdalenę Popławską, Bartosza Gelnera oraz Grzegorza Damięckiego. Całość wyreżyserowała Anna Kazejak, która ma na swoim koncie takie produkcje jak "Szadź", "Sortownia" i "Nieobecni".

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HYUNDAI QLX50840G 50" QLED 4K Android TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HYUNDAI QLX50840G 50" QLED 4K Android TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Telewizor JVC LT-55VGQ840P 55" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-55VGQ840P 55" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
-520.61 zł
2419.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899.38 zł
Telewizor HYUNDAI QLX43850GSMART 43" QLED 4K Android TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HYUNDAI QLX43850GSMART 43" QLED 4K Android TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Advertisement

Jeśli chodzi o fabułę, to ma być zagadkowa i taka jest. Opowiada o rodzinie Mrozów, którą poznajemy w momencie kiedy umiera nestor rodu, ojciec grany przez Jacka Komana. Jak można się domyślić, jego odejście uruchomi lawinę wydarzeń, które skutecznie zbudzą spokój na Helu. Wśród narastających sztormów i zawirowań, widz pozostaje z pytaniem — co tak naprawdę ojciec pozostawił po sobie swoim najbliższym?

Serial porównywany jest w sieci do słynnej "Sukcesji" i można dopatrzeć się niektórych elementów wspólnych. Tajemnicza postać w kapoku, którą zobaczymy na samym początku, stanowi obietnicę, że będzie mrocznie i niebezpiecznie. Już pierwsze kadry wrzucają widzów w wir dramatycznej układanki i wciągają bez reszty. 

Zobacz także: McDonald's przełamał złą passę. Zyski w końcu w górę

Image
telepolis
hbo max premiera HBO Max w Polsce serial hbo scheda
Zródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max