Na taki serial czekaliśmy. Premiera już w tym tygodniu na HBO

Premiera serialu już pod koniec tygodnia

Wcześniejszy tytuł "Schedy" to "Miasto Mrozów" i niektórzy mogą kojarzyć serial właśnie po tym. Chyba nie ma lepszej premiery na tego typu serial niż końcówka wakacji. Twórcy serialu zabiorą nas w podróż na uroczy, ale i mroczny, półwysep Helski pod sam koniec sezonu urlopowego. Premiera tego głośnego serialu zaplanowana jest już na najbliższy piątek, 22 sierpnia.

Obsada na medal

W serialu zobaczymy znane i lubiane nazwiska polskich aktorów m.in. Jacka Komana, Magdalenę Popławską, Bartosza Gelnera oraz Grzegorza Damięckiego. Całość wyreżyserowała Anna Kazejak, która ma na swoim koncie takie produkcje jak "Szadź", "Sortownia" i "Nieobecni".

Jeśli chodzi o fabułę, to ma być zagadkowa i taka jest. Opowiada o rodzinie Mrozów, którą poznajemy w momencie kiedy umiera nestor rodu, ojciec grany przez Jacka Komana. Jak można się domyślić, jego odejście uruchomi lawinę wydarzeń, które skutecznie zbudzą spokój na Helu. Wśród narastających sztormów i zawirowań, widz pozostaje z pytaniem — co tak naprawdę ojciec pozostawił po sobie swoim najbliższym?