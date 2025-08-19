Wiadomości

Orange unowocześnił dwie szkoły w Łodzi. Teraz są bardziej smart

Łódź wprowadziła pilotażowy system monitorowania zużycia energii i jakości powietrza w szkołach z wykorzystaniem rozwiązań Orange. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:27
0
Technologie smart city dostarczane przez Orange są już obecne w ponad 150 miastach, ale jak zaznacza operator, wciąż pojawiają się nowe pomysły. Jedną z takich nowości jest projekt w ramach inicjatywy Smart Łódź, w którym Orange wraz z partnerami opomiarował dwie łódzkie szkoły podstawowe – SP 41 i SP 55.

Zastosowane rozwiązanie to nie jest kolejny smart gadżet, ale doskonały przykład, jak technologie pomagają rozwiązywać realne problemy. System w czasie rzeczywistym mierzy m.in. zużycie energii cieplnej i elektrycznej, produkcję z instalacji fotowoltaicznej, zużycie wody czy stężenie CO₂ w klasach

– wyjaśnia Orange.

W projekcie kluczową rolę odgrywa platforma Orange Live Objects. Dzięki niej niemal w czasie rzeczywistym są zbierane i przetwarzane dane ze wszystkich instalacji i czujników, a decyzje mogą być podejmowane na podstawie danych, a nie szacunków czy statystyk sprzed roku. Oznacza to, że szkoły mogą reagować od razu, gdy pojawia się problem. 

I tak na przykład, gdy w sali lekcyjnej zwiększy się stężenie CO₂, to system wysyła sygnał, że czas na wietrzenie – po to, by uczniowie pracowali w lepszych warunkach. Analiza danych pomaga też lepiej zrozumieć, jak działają dane systemy i z wyprzedzeniem alarmować o potencjalnych ryzykach czy zagrożeniach.

Orange przekonuje, że efekty projektu są już widoczne. To po pierwsze o 50% mniej zużywanej energii cieplnej po termomodernizacji jednej ze szkół. Szkoła z instalacją PV zużywa w godzinach szczytu wyłącznie energię słoneczną i produkuje nadwyżki. Można je wykorzystać do zasilania wentylacji i filtracji powietrza. Monitoring wykazał też potencjał do obniżenia kosztów dzięki redukcji opłat za energię bierną. Jednocześnie operator zaznacza, że w obu szkołach poziom CO₂ w klasach przekraczał normę 1000 ppm, co stanowiło ważny sygnał do działań poprawiających warunki nauki i koncentrację uczniów.

Orange przekonuje, że opracowane rozwiązanie to uniwersalny system do wdrażania w innych miejscach. 

Dzięki niemu miasta, przedsiębiorstwa i instytucje mogą oszczędzać na kosztach energii, poprawiać warunki do pracy i edukacji, a także realizować ambitne cele ESG. Ale co najważniejsze – tworzyć lepsze miejsca do życia dla mieszkańców. Łódź pokazała, że się da i że warto

– zachwala Orange.
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska