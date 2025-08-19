Atak na lubiany serwis płatności. Łupem padło 16 mln kont

Klienci PayPal na celowniku

Sprawa jest na tyle niebezpieczna dla użytkowników, że z racji prowadzonej działalności konta PayPal często powiązane z informacjami o kartach kredytowych klientów serwisu.

Według przedstawionych przez hakerów informacji zdołali oni zdobyć dane dotyczące aż 15,8 miliona kont użytkowników serwisu. Chodzi przede wszystkim o adresy email oraz hasła do konta. Dane są dosyć swieże bo pochodzą z maja tego roku.

Należy zmienić hasło

O ile spora część użytkowników tego popularnego serwisu do obsługi płatności korzysta już z dwu-etapowego uwierzytelnienia konta, to każdy użytkownik powinien dla bezpieczeństwa zmienić hasło, zarówno na samym PayPalu, jak i innych serwisach, w których korzystał do tej pory z tego samego hasła.

Pozyskane przez hakerów dane są na tyle niebezpieczne, że mają oni dostęp nie tylko do haseł i adresów email, ale także powiązanych linków. Tym samym mogą one zostać wykorzystane nie tylko do włamania się na konto PayPala, ale także innych serwisów.

PayPal nie skomentował jeszcze tej sprawy oficjalnie. Dla firmy jest to pierwszy w historii przypadek kradzieży danych użytkowników i to od razu na tak dużą skalę.