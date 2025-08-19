T-Mobile dalej będzie blokował routery. Mgliste zapowiedzi operatora

Z wczorajszego komunikatu zamieszczonego na stronie T-Mobile wynika, że operator planuje zmiany w regulaminie usługi „Rok Internetu” w T-Mobile na kartę, które wejdą w życie 21 września 2025 r. Treść wskazuje na to, że zniknie zakaz stosowania bonusowych gigabajtów w modemach i routerach, a z pokaźnych paczek GB będzie można korzystać nie tylko w telefonach. W informacji o nagłówku Ogłoszenie z dnia 18.08.2025 r. o zmianie zapisów dotyczących możliwości korzystania z usługi „Rok Internetu” w modemach i routerach w T-Mobile na kartę podano:

Zmiana polega na usunięciu z regulaminu usługi „Rok Internetu” postanowienia: „Z Oferty możesz skorzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Bonus nie działa w modemach i routerach […]”.

W tym samym komunikacie T-Mobile przekonuje:

To zmiana na Twoją korzyść.

Jak się jednak okazuje, sprawa jest bardziej skomplikowana. Biuro prasowe T-Mobile zapowiada, że zakaz jednak będzie, choć nie ujawnia jeszcze szczegółów. Nie jest też jasne, w jakim celu zamieszczono komunikat z 18 sierpnia.

Faktycznie usunęliśmy wczoraj z regulaminu oferty Rok Internetu zapis o braku możliwości korzystania z bonusowych gigabajtów w modemach i routerach, ale bynajmniej nie jest to sygnał, że w nowym regulaminie nie znajdzie się podobne zastrzeżenie – wręcz przeciwnie – przekazało na biuro prasowe T-Mobile.

Operator wyjaśnia powody zakazu stosowania routerów i modemów w usłudze „Rok Internetu”. T-Mobile narzeka, że coraz więcej osób używa jego kart w modemach oraz routerach w ofertach, które nie są do tego przeznaczone. Operator wyjaśnia, że część z tych osób korzysta z nich tak intensywnie, że zdarza im się wywoływać znaczące obciążenia sieci, co utrudnia korzystanie z usług innym klientom.

Nie możemy do tego dopuścić właśnie w trosce o komfort większości użytkowników naszej sieci – przekonuje T-Mobile.

W jakim celu operator zamieścił więc komunikat o uproszczeniu regulaminu i wycofaniu kontrowersyjnego zakazu? To pozostaje niejasne, a biuro prasowe T-Mobile nie zdradziło nam jeszcze, jak ma wyglądać wspomniane „podobne zastrzeżenie” w przyszłych wersjach regulaminów. Operator wciąż przekonuje jednak, że zmiana będzie korzystna.

Wczorajsza zmiana to właśnie pierwszy krok w tym procesie, której skutkiem jest ujednolicenie warunków usług dla obecnych klientów. Natomiast już teraz możemy zapowiedzieć, że w przyszłości w regulaminach naszych usług będziemy umieszczać zapisy dotyczące używania kart SIM w modemach i routerach oraz będziemy je konsekwentnie stosować w ofertach, które nie są przeznaczone dla tych urządzeń – podał nam T-Mobile.