Chat Control niestety nie umarł. Alarmuje dawny europoseł

Chat Control w nowych szatach

Dawny poseł parlamentu europejskiego Patrick Breyer z niemieckiej Partii Piratów mówi, że nowe zasady do których duńska prezydencja dała radę przekonać większość krajów to zwykły szantaż. Przewidziany przez nowe prawo system "kar i nagród", który ma "zachęcać" do dobrowolnego skanowania wiadomości idzie daleko. To według Breyera tylko przyłożenie komunikatorom pistoletu do czoła. Breyer przypomina też, że zgodnie z danymi niemieckiej policji aż 50% zgłoszeń generowanych przez systemy skanowania wiadomości jest całkowitą bzdurą. Zatyka to zatem policję i przysparza problemów i stresu niewinnym ludziom.