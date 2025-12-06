SpaceX z własną siecią komórkową. Nadchodzi Starlink Mobile

Musk na zakupach: Poproszę 5 kilo spektrum

Elon Musk niczego jeszcze oficjalnie nie ogłosił, ale są już znaki na ziemi i niebie. Seria zakupów bloków częstotliwości czy zastrzeżenie znaku towarowego "Starlink Mobile" jednoznacznie pokazują, co knuje multimiliarder.

W październiku 2025 roku SpaceX złożyła oficjalny wniosek do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o ochronę nazwy "Starlink Mobile". To nie jest przypadkowa decyzja — nazwa ma być wykorzystywana do świadczenia usług telekomunikacyjnych, komunikacyjnych, przesyłania wideo i danych do telefonów komórkowych, urządzeń inteligentnych oraz usług osobistej komunikacji komórkowej. Równolegle SpaceX zarejestrował również hasło "Powered by Starlink", co sugeruje, że satelitarna infrastruktura Muska będzie stanowić główny filar oferowanych usług.

A do tego dochodzi agresywne nabywanie spektrum bezprzewodowego. SpaceX wydał już 17 miliardów dolarów na zakup pasma 2 GHz AWS-4 od firmy EchoStar, przeznaczonego dla mobilnych usług satelitarnych. Jednak to nie koniec - korporacja dokonała już kolejnego zakupu: spektrum AWS-3 za 2,6 miliarda dolarów, które tym razem przeznaczone jest do naziemnego użytku.

Brakujący element układanki - blok H

Co tak właściwie przytulił Musk? Transakcje objęły zarówno 2000-2020 MHz i 2180-2200 MHz w obrębie AWS-4, jak i PCS H-block (1915-1920 MHz - uplik i 1995-2000 MHz - downlink) w obrębie AWS-3. Tym sposobem łącznie SpaceX nabył około 50 MHz spektrum w paśmie S-band w Stanach Zjednoczonych, a także globalne licencje Mobile Satellite Service (MSS).

Spektrum H-block będzie dla SpaceX ważnym zasobem do wdrożenia usług Direct-to-Cell, które mogą oferować łączność 5G z satelitów do smartfonów bez konieczności specjalnego sprzętu odbiorczego. W skrócie zwyczajny smartfon wystarczy do korzystania z satelitarnego 5G.