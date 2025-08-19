Sprzęt

Snapdragon 7s Gen 4 oficjalnie. Więcej mocy w tańszych smartfonach

Qualcomm odświeża swoją średnią półkę procesorów. Nowy Snapdragon 7s Gen 4 ma trafić do smartfonów bardziej przystępnych cenowo, ale mimo tego zaoferuje funkcje, które do tej pory były zarezerwowane dla droższych modeli.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:47
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Snapdragon 7s Gen 4 oficjalnie. Więcej mocy w tańszych smartfonach

Mocniejsze CPU i GPU

Snapdragon 7s Gen 4 zastępuje model 7s Gen 3 i oferuje do 7% lepszą wydajność procesora i grafiki. Układ bazuje na procesie technologicznym 4 nm i korzysta z architektury 1+3+4. Oznacza to jeden rdzeń główny o taktowaniu do 2,7 GHz, trzy rdzenie wydajnościowe do 2,3 GHz oraz cztery energooszczędne do 1,8 GHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Choć nie jest to ten sam proces co w flagowym Snapdragonie 8 Elite (3 nm), nowy układ przynosi część funkcji Elite Gaming do tańszych urządzeń.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE S118 12/512GB 6.58" 120Hz Srebrny
Smartfon DOOGEE S118 12/512GB 6.58" 120Hz Srebrny
0 zł
1249 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Czarny
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon XIAOMi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Fioletowy
Smartfon XIAOMi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Fioletowy
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Gaming w średniej półce

Na pokładzie znajdziemy między innymi rozwiązanie Snapdragon Game Super Resolution, które poprawia jakość obrazu w grach bez spadków wydajności. Układ wspiera też Adaptive Performance Engine 3.0 – technologię zarządzającą temperaturą i obciążeniem GPU. Nowsza wersja 4.0 trafiła wyłącznie do mocniejszego Snapdragona 7 Gen 4, zaprezentowanego w maju tego roku.

Snapdragon 7s Gen 4 ma zapewnić stabilne działanie w grach, nawet jeśli nie wszystkie rozwiązania są tak zaawansowane, jak w droższych układach.

Snapdragon 7s Gen 4 oficjalnie. Więcej mocy w tańszych smartfonach

AI i nowe możliwości

Nowy SoC obsługuje przetwarzanie AI bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki jednostce Hexagon NPU możliwe jest korzystanie z modeli językowych, takich jak Llama 1B czy Qwen 1B. Chip zapewnia też funkcje tłumaczenia i transkrypcji w czasie rzeczywistym, a także inteligentną redukcję szumów i dźwięków tła.

Kiedy pierwsze smartfony?

Qualcomm nie zdradził jeszcze, którzy producenci jako pierwsi sięgną po Snapdragona 7s Gen 4. Można się jednak spodziewać, że pierwsze telefony z tym układem zobaczymy wkrótce. Zapewne będą to przedstawiciele średniej półki cenowej, gdzie konkurencja jest wyjątkowo zacięta.

Image
telepolis
Qualcomm Nowy SoC Qualcomm SoC do smartfonów Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 specyfikacja
Zródła zdjęć: Qualcomm
Źródła tekstu: Qualcomm, Android Central