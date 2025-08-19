Snapdragon 7s Gen 4 oficjalnie. Więcej mocy w tańszych smartfonach

Mocniejsze CPU i GPU

Snapdragon 7s Gen 4 zastępuje model 7s Gen 3 i oferuje do 7% lepszą wydajność procesora i grafiki. Układ bazuje na procesie technologicznym 4 nm i korzysta z architektury 1+3+4. Oznacza to jeden rdzeń główny o taktowaniu do 2,7 GHz, trzy rdzenie wydajnościowe do 2,3 GHz oraz cztery energooszczędne do 1,8 GHz.

Choć nie jest to ten sam proces co w flagowym Snapdragonie 8 Elite (3 nm), nowy układ przynosi część funkcji Elite Gaming do tańszych urządzeń.

Gaming w średniej półce

Na pokładzie znajdziemy między innymi rozwiązanie Snapdragon Game Super Resolution, które poprawia jakość obrazu w grach bez spadków wydajności. Układ wspiera też Adaptive Performance Engine 3.0 – technologię zarządzającą temperaturą i obciążeniem GPU. Nowsza wersja 4.0 trafiła wyłącznie do mocniejszego Snapdragona 7 Gen 4, zaprezentowanego w maju tego roku.

Snapdragon 7s Gen 4 ma zapewnić stabilne działanie w grach, nawet jeśli nie wszystkie rozwiązania są tak zaawansowane, jak w droższych układach.

AI i nowe możliwości

Nowy SoC obsługuje przetwarzanie AI bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki jednostce Hexagon NPU możliwe jest korzystanie z modeli językowych, takich jak Llama 1B czy Qwen 1B. Chip zapewnia też funkcje tłumaczenia i transkrypcji w czasie rzeczywistym, a także inteligentną redukcję szumów i dźwięków tła.

Kiedy pierwsze smartfony?