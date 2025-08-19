Wiadomości

PZU chce Ci oddać pieniądze? Takich rzeczy nie ma, to zwykłe oszustwo

Klasyczni cyberprzestępcy już dawno dali sobie spokój z łamaniem zabezpieczeń komputerowych i przerzucili się na socjotechniki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PZU chce Ci oddać pieniądze? Takich rzeczy nie ma, to zwykłe oszustwo

No dobrze, oszustwa internetowe były wcześniej. Jednak nigeryjski książę był zbyt oczywistym oszustwem, by ktokolwiek, kto ma więcej szarych komórek, niż typowe blokowisko ma komórek lokatorskich, dałby się na to nabrać. Inaczej sprawa wygląda w przypadku podszywania się pod instytucje zaufania publicznego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszustwo na zwrot z PZU

Jak podaje CSIRT KNF oszuści opracowali nową metodę. Ta opiera się na rozsyłaniu sfabrykowanych wiadomości dotyczących próby przetworzenia zwrotu pieniędzy. No cóż, każdy z nas chciałby odzyskać pieniądze, które nadpłacił, więc to usypia czujność. Bądźmy jednak szczerzy: czy kiedykolwiek Wam się zdarzyło, żeby ubezpieczyciel chciał wam oddać chociaż złotówkę, ponieważ uznał, że jednak wasza rata jest zbyt wysoka? Już na tym etapie powinna się Wam zapalić czerwona lampka.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kamizelka asekuracyjna XQMAX Oxford (rozmiar XL)
Kamizelka asekuracyjna XQMAX Oxford (rozmiar XL)
0 zł
147 zł - najniższa cena
Kup teraz 147 zł
Kamizelka asekuracyjna XQMAX Oxford (rozmiar L)
Kamizelka asekuracyjna XQMAX Oxford (rozmiar L)
0 zł
174.01 zł - najniższa cena
Kup teraz 174.01 zł
Kamizelka asekuracyjna XQMAX Sup (rozmiar XL)
Kamizelka asekuracyjna XQMAX Sup (rozmiar XL)
0 zł
259.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 259.99 zł
Advertisement

Oczywiście osoby, które dadzą się na to nabrać, wchodzą w link i podają swoje dane osobowe, w tym te karty płatniczej. Następnie przestępcy dzięki temu czyszczą konta swoich ofiar. 

Zobacz też: W Polsce jeździ już 100 tys. elektryków. Pękła historyczna bariera

A co jednak jeśli wydarzył się cud i faktycznie czeka nas zwrot? A to bardzo proste: należy skontaktować się z infolinią ubezpieczyciela. Oczywiście najlepiej pod numerem z polisy, lub ze strony internetowej, ale nigdy z tej podanej w linku podejrzanej wiadomości. Następnie odsłuchać największe dzieła muzyki klasycznej w upierdliwej aranżacji na dzwonki polifoniczne, pogadać z konsultantem, odsłuchać jeszcze kilka irytujących melodyjek podczas przełączenia do odpowiedniego działu i usłyszeć, że żadnego zwrotu nie ma i nie będzie. To jednak uchroni nasze konto przed wyczyszczeniem, więc warto. Ewentualnie możemy zignorować wiadomość o zwrocie.

Image
telepolis
PZU oszustwo
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: CSIRT KNF / X