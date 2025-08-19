PZU chce Ci oddać pieniądze? Takich rzeczy nie ma, to zwykłe oszustwo

No dobrze, oszustwa internetowe były wcześniej. Jednak nigeryjski książę był zbyt oczywistym oszustwem, by ktokolwiek, kto ma więcej szarych komórek, niż typowe blokowisko ma komórek lokatorskich, dałby się na to nabrać. Inaczej sprawa wygląda w przypadku podszywania się pod instytucje zaufania publicznego.

Oszustwo na zwrot z PZU

Jak podaje CSIRT KNF oszuści opracowali nową metodę. Ta opiera się na rozsyłaniu sfabrykowanych wiadomości dotyczących próby przetworzenia zwrotu pieniędzy. No cóż, każdy z nas chciałby odzyskać pieniądze, które nadpłacił, więc to usypia czujność. Bądźmy jednak szczerzy: czy kiedykolwiek Wam się zdarzyło, żeby ubezpieczyciel chciał wam oddać chociaż złotówkę, ponieważ uznał, że jednak wasza rata jest zbyt wysoka? Już na tym etapie powinna się Wam zapalić czerwona lampka.

Oczywiście osoby, które dadzą się na to nabrać, wchodzą w link i podają swoje dane osobowe, w tym te karty płatniczej. Następnie przestępcy dzięki temu czyszczą konta swoich ofiar.