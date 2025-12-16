Wiadomości

Play z nowym rekordem. Tak dobrze w tym roku jeszcze nie było

Końcówka roku w wykonaniu fioletowego operatora wygląda imponująco. Play pochwalił się właśnie statystykami za listopad i liczby mówią same za siebie – to był najlepszy okres inwestycyjny w całym 2025 roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:28
Rozbudowa fioletowej sieci wciąż trwa

Play nie zwalnia tempa w wyścigu na zasięg. Operator podzielił się statystykami za listopad 2025 roku i liczby wyglądają naprawdę solidnie. Okazuje się, że był to najbardziej pracowity miesiąc dla inżynierów sieci w całym obecnym roku. Fioletowi uruchomili 82 nowe stacje bazowe.

Dzięki tej ofensywie inwestycyjnej pękła kolejna "magiczna" granica. W sieci Play działa już łącznie ponad 13 tysięcy masztów. Dokładna liczba na koniec listopada wynosiła 13051 obiektów. To ważny sygnał dla rynku, że operator wciąż poprawia zasięg swojej sieci mobilnej.

Gdzie stanęły nowe wieże?

Operator mocno skupił się na południu Polski. Zasięg powinien ulec wyraźnej poprawie w takich miastach, jak Rybnik, Chorzów czy Bytom. Nowe nadajniki "odpalono" także w Częstochowie, Rzeszowie i Sanoku.

Nie zapomniano jednak o innych regionach. Mieszkańcy Warszawy zyskali w listopadzie sześć nowych stacji. Lepszy sygnał dotrze też do użytkowników w Poznaniu, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim oraz Rawie Mazowieckiej. Mapa nowych inwestycji obejmuje różne części kraju.

Zasięg w górach na zimę

Patrząc na wykres roczny, widać wyraźne przyspieszenie. Przez pierwsze 11 miesięcy 2025 roku Play oddał do użytku łącznie 625 stacji. Końcówka roku to jednak nie tylko walka o statystyki w miastach, ale też przygotowania do sezonu turystycznego.

Grudzień to start sezonu w górach, więc Play chwali się instalacjami w kluczowych punktach. Nowe obiekty ruszyły między innymi w Brennej oraz w miejscowości Huta koło Krynicy-Zdrój. Co ciekawe, zasięg wzmocniono też w ścisłych Tatrach. Nowa stacja działa na schronisku PTTK Murowaniec oraz w Poroninie. Narciarze i turyści z pewnością docenią te zmiany podczas ferii.

Aktualne promocje w Play
telepolis
play zasięg play nowe stacje bazowe nowe stacje bazowe Play mapa zasięgu play listopad 2025
Zródła zdjęć: Play
Źródła tekstu: Play