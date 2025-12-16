Play z nowym rekordem. Tak dobrze w tym roku jeszcze nie było

Rozbudowa fioletowej sieci wciąż trwa

Play nie zwalnia tempa w wyścigu na zasięg. Operator podzielił się statystykami za listopad 2025 roku i liczby wyglądają naprawdę solidnie. Okazuje się, że był to najbardziej pracowity miesiąc dla inżynierów sieci w całym obecnym roku. Fioletowi uruchomili 82 nowe stacje bazowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki tej ofensywie inwestycyjnej pękła kolejna "magiczna" granica. W sieci Play działa już łącznie ponad 13 tysięcy masztów. Dokładna liczba na koniec listopada wynosiła 13051 obiektów. To ważny sygnał dla rynku, że operator wciąż poprawia zasięg swojej sieci mobilnej.

Gdzie stanęły nowe wieże?

Operator mocno skupił się na południu Polski. Zasięg powinien ulec wyraźnej poprawie w takich miastach, jak Rybnik, Chorzów czy Bytom. Nowe nadajniki "odpalono" także w Częstochowie, Rzeszowie i Sanoku.

Nie zapomniano jednak o innych regionach. Mieszkańcy Warszawy zyskali w listopadzie sześć nowych stacji. Lepszy sygnał dotrze też do użytkowników w Poznaniu, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim oraz Rawie Mazowieckiej. Mapa nowych inwestycji obejmuje różne części kraju.

Zasięg w górach na zimę

Patrząc na wykres roczny, widać wyraźne przyspieszenie. Przez pierwsze 11 miesięcy 2025 roku Play oddał do użytku łącznie 625 stacji. Końcówka roku to jednak nie tylko walka o statystyki w miastach, ale też przygotowania do sezonu turystycznego.