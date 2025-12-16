Polski światłowód rośnie. 84 miejscowości z lepszym zasięgiem
Polski Światłowód Otwarty nieustannie rozbudowuje zasięg. W listopadzie 2025 roku operator rozszerzył dostępność swojej sieci optycznej o blisko 48 tys. gospodarstw domowych, wliczając w to modernizację sieci HFC.
W listopadzie w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się ponad 20 tys. nowych gospodarstw domowych z 84 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1942), Krakowie (977) i Wrocławiu (864).
Jak co miesiąc operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 28 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 48 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,3 mln to sieć światłowodowa.
Nowa sieć została wybudowana w następujących miastach i miejscowościach:
- Antonowo
- Bielkówko
- Bielsko-Biała
- Bolesławiec
- Brzeźno
- Bydgoszcz
- Chwaszczyno
- Czaple
- Częstochowa
- Drezdenko
- Dzierżoniów
- Gajewo
- Garwolin
- Gdańsk
- Gdynia
- Giżycko
- Głogów
- Góra
- Grudziądz
- Kiełczów
- Kołobrzeg
- Komorów
- Korytniki
- Koszalin
- Koźmin Wielkopolski
- Kraków
- Krasiczyn
- Krężoły
- Kuńkowce
- Legnica
- Leszno
- Leźno
- Lniska
- Lublin
- Łętownia
- Łódź
- Mierzyn
- Milicz
- Miłosław
- Mińsk Mazowiecki
- Niestępowo
- Nowa Sól
- Nowa Wieś
- Nowa Wieś
- Nysa
- Oleśnica
- Olsztyn
- Oława
- Opole
- Piotrków Trybunalski
- Polkowice
- Poznań
- Pruszków
- Przyjaźń
- Puławy
- Radom
- Rawicz
- Reda
- Ruda Śląska
- Rumia
- Rzeszów
- Skrzeszewo
- Sosnowiec
- Stargard
- Sulechów
- Suwałki
- Szczecin
- Świdnik
- Świerkocin
- Świętochłowice
- Tczew
- Tomaszów Mazowiecki
- Tychy
- Wacyn
- Wałbrzych
- Warszawa
- Wiązownica
- Włodawa
- Wrocław
- Września
- Zagórz
- Zgorzelec
- Zielona Góra
- Zielonka
Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi.
Docelowo PŚO planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju. W tym celu realizuje proces rozbudowy i modernizacji sieci w najnowocześniejszej technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO mogą oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 8 Gbit/s.