Wiadomości

Polski światłowód rośnie. 84 miejscowości z lepszym zasięgiem

Polski Światłowód Otwarty nieustannie rozbudowuje zasięg. W listopadzie 2025 roku operator rozszerzył dostępność swojej sieci optycznej o blisko 48 tys. gospodarstw domowych, wliczając w to modernizację sieci HFC.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
14:58
0
W listopadzie w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się ponad 20 tys. nowych gospodarstw domowych z 84 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1942), Krakowie (977) i Wrocławiu (864). 

Jak co miesiąc operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 28 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 48 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,3 mln to sieć światłowodowa.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miastach i miejscowościach:

  • Antonowo
  • Bielkówko
  • Bielsko-Biała
  • Bolesławiec
  • Brzeźno
  • Bydgoszcz
  • Chwaszczyno
  • Czaple
  • Częstochowa
  • Drezdenko
  • Dzierżoniów
  • Gajewo
  • Garwolin
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Giżycko
  • Głogów
  • Góra
  • Grudziądz
  • Kiełczów
  • Kołobrzeg
  • Komorów
  • Korytniki
  • Koszalin
  • Koźmin Wielkopolski
  • Kraków
  • Krasiczyn
  • Krężoły
  • Kuńkowce
  • Legnica
  • Leszno
  • Leźno
  • Lniska
  • Lublin
  • Łętownia
  • Łódź
  • Mierzyn
  • Milicz
  • Miłosław
  • Mińsk Mazowiecki
  • Niestępowo
  • Nowa Sól
  • Nowa Wieś
  • Nowa Wieś
  • Nysa
  • Oleśnica
  • Olsztyn
  • Oława
  • Opole
  • Piotrków Trybunalski
  • Polkowice
  • Poznań
  • Pruszków
  • Przyjaźń
  • Puławy
  • Radom
  • Rawicz
  • Reda
  • Ruda Śląska
  • Rumia
  • Rzeszów
  • Skrzeszewo
  • Sosnowiec
  • Stargard
  • Sulechów
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Świdnik
  • Świerkocin
  • Świętochłowice
  • Tczew
  • Tomaszów Mazowiecki
  • Tychy
  • Wacyn
  • Wałbrzych
  • Warszawa
  • Wiązownica
  • Włodawa
  • Wrocław
  • Września
  • Zagórz
  • Zgorzelec
  • Zielona Góra
  • Zielonka

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi. 

Docelowo PŚO planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju. W tym celu realizuje proces rozbudowy i modernizacji sieci w najnowocześniejszej technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO mogą oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 8 Gbit/s. 

Image
telepolis
ftth światłowod Polski Światłowód Otwarty sieć optyczna
Zródła zdjęć: Shutterstock