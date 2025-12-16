Polski światłowód rośnie. 84 miejscowości z lepszym zasięgiem

W listopadzie w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się ponad 20 tys. nowych gospodarstw domowych z 84 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1942), Krakowie (977) i Wrocławiu (864).

Jak co miesiąc operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 28 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 48 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,3 mln to sieć światłowodowa.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miastach i miejscowościach:

Antonowo

Bielkówko

Bielsko-Biała

Bolesławiec

Brzeźno

Bydgoszcz

Chwaszczyno

Czaple

Częstochowa

Drezdenko

Dzierżoniów

Gajewo

Garwolin

Gdańsk

Gdynia

Giżycko

Głogów

Góra

Grudziądz

Kiełczów

Kołobrzeg

Komorów

Korytniki

Koszalin

Koźmin Wielkopolski

Kraków

Krasiczyn

Krężoły

Kuńkowce

Legnica

Leszno

Leźno

Lniska

Lublin

Łętownia

Łódź

Mierzyn

Milicz

Miłosław

Mińsk Mazowiecki

Niestępowo

Nowa Sól

Nowa Wieś

Nowa Wieś

Nysa

Oleśnica

Olsztyn

Oława

Opole

Piotrków Trybunalski

Polkowice

Poznań

Pruszków

Przyjaźń

Puławy

Radom

Rawicz

Reda

Ruda Śląska

Rumia

Rzeszów

Skrzeszewo

Sosnowiec

Stargard

Sulechów

Suwałki

Szczecin

Świdnik

Świerkocin

Świętochłowice

Tczew

Tomaszów Mazowiecki

Tychy

Wacyn

Wałbrzych

Warszawa

Wiązownica

Włodawa

Wrocław

Września

Zagórz

Zgorzelec

Zielona Góra

Zielonka

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi.