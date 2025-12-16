Wikingowie dają Od Groma Netu. Nawet 500 GB bez umowy

Nowa oferta Mobile Vikings jest już częściowo widoczna na stronie operatora (w dziale pomocy), a z regulaminu migracji wynika, że taryfa Od Groma Netu dostępna jest od listopada. Jednocześnie cennik usługi określa jej warunki z datą od 1 stycznia 2026 r. Prawdopodobnie wtedy też oferta będzie szerzej dostępna. Wikingowie nie poinformowali jeszcze o swojej nowości w oficjalnych kanałach komunikacji.

Taryfa Od Groma Netu to internet mobilny na kartę bez umowy terminowej, oferujący pełną elastyczność wyboru pakietów. Do wyboru są cztery warianty, każdy ważny przez 31 dni od aktywacji:​

ISKRA – 100 GB za 40 zł,

BŁYSK – 150 GB za 50 zł,

BURZA – 250 GB za 60 zł,

PIORUN – 500 GB za 70 zł.

Użytkownicy mogą w dowolny sposób mieszać pakiety w kolejnych miesiącach, aktywując raz większy, raz mniejszy wariant w zależności od potrzeb.

Z wprowadzaną nowością wiążą się pewne ograniczenia. Oferta Od Groma Netu nie obejmuje usług roamingu międzynarodowego – z pakietów można korzystać wyłącznie na terenie Polski. Po wykupieniu pakietu karta otrzymuje 365-dniową ważność. Transmisja danych odbywa się w sieci Play, z rozliczeniem co 100 kB.​ Połączenia głosowe, jeśli użytkownik zdecyduje się z nich korzystać poza pakietem, kosztują 0,19 zł za minutę (rozliczane co sekundę), podobnie jak SMS-y za 0,09 zł. Po upływie ważności konta następuje jego dezaktywacja, uniemożliwiając dalsze korzystanie z usług.

Klienci korzystający z ofert VikingNET oraz Pokłady Internetu Mobilnego będą mogli dobrowolnie przenieść się do taryfy Od Groma Netu. Przed zmianą należy jednak wykorzystać do zera aktywowane paczki danych w dotychczasowej ofercie, ponieważ nie przejdą one do nowej taryfy.

W ofercie Od Groma Netu funkcjonuje program poleceń Mobile Vikings. Mając pięciu aktywnych załogantów, użytkownik może korzystać z usług bezpłatnie. GB z tej oferty nie mogą być jednak wymieniane na gadżety w Viking Store – ta możliwość dostępna jest wyłącznie dla gigabajtów skumulowanych w ramach oferty głosowej.