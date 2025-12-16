Testowali szybkość internetu domowego i FTTH. Oto wyniki
W listopadowym rankingu mobilnym SpeedTest.pl nie ma wielkich zaskoczeń. Znacznie ciekawiej dzieje się w zestawieniu porównującym szybkość internetu domowego, a także światłowodu FTTH.
SpeedTest.pl opublikował najnowsze dane na temat szybkości internetu w Polsce – mobilnego i 5G, ale także stacjonarnego i światłowodu FTTH. Wszystkie te wyniki zostały zebrane na podstawie łącznie 3,9 mln pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji i platformy SpeedTest.pl w listopadzie 2025 r. Ranking internetu mobilnego i 5G znajduje się tu.
Internet domowy
Ranking w pierwszej kategorii powstał na podstawie pomiarów dla operatorów stacjonarnych oraz mobilnych, ale w połączeniach przez router lub modem USB. Najwyższe miejsce na podium zajął T-Mobile Stacjonarny se średnią prędkością pobierania 290,8 Mb/s. Na drugiej pozycji znalazł się Play Stacjonarny (280,4 Mb/s). To taka sama kolejność jak dwa miesiące temu, jednak w październiku fioletowy operator (298,7 Mb/s) wyprzedził magentowego (287,9 Mb/s), teraz jednak nastąpiła kolejna roszada. Jest to efekt wyraźnie niższej średniej z pomiarów w Playu.
Trzecia pozycja przypadła z kolei sieci Orange z wynikiem 275,1 Mb/s, a poza podium znalazła się Netia (260,7 Mb/s). Pięć kolejnych sieci (Plus Stacjonarny, INEA, Vectra, Toya, Multimedia) może się pochwalić wynikiem ponad 200 Mb/s, a pierwszą dziesiątkę zamyka Starlink (180,8 Mb/s).
Jeżeli chodzi o prędkość wysyłania to tradycyjnie na pierwszym miejscu uplasowała się INEA ze swoim symetrycznym łączem dającym wynik 245,7 Mb/s.
|
Pozycja
|Operator
|
Pobieranie [Mb/s]
|
Wysyłanie [Mb/s]
|
PING [ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile Stacjonarny
|290,8
|127,4
|13
|92 tys.
|2
|Play Stacjonarny
|280,4
|65,4
|14
|277 tys.
|3
|Orange
|275,1
|104,6
|13
|419 tys.
|4
|Netia
|260,7
|123,5
|15
|121 tys.
|5
|Plus Stacjonarny
|259,2
|117,6
|14
|63 tys.
|6
|INEA
|258,9
|245,7
|9
|72 tys.
|7
|Vectra
|251,1
|55,4
|15
|145 tys.
|8
|Toya
|234,1
|76,7
|10
|36 tys.
|9
|Multimedia
|212,7
|41,6
|17
|51 tys.
|10
|Starlink
|180,8
|32,1
|26
|32 tys.
|11
|T-Mobile
|90,2
|24,4
|26
|205 tys.
|12
|Orange Mobile
|70,3
|17,9
|28
|150 tys.
|13
|Play Mobile
|66,2
|24,2
|30
|200 tys.
|14
|Plus
|38,9
|13,6
|38
|158 tys.
Internet światłowodowy FTTH
Drugi ranking powstał na podstawie pomiarów wyłącznie w sieciach operatorów światłowodowych FTTH. Pierwsze miejsce przypadło Orange ze średnią 343,1 Mb/s. Jest to wynik niemal identyczny z październikowym (343,5 Mb/s). Drugi w tabeli T-Mobile Stacjonarny sporo traci do lidera i musi się zadowolić średnią prędkością pobierania 290,8 Mb/s. Dalej uplasowała się Netia (285,6 Mb/s), a poza podium znalazł się Play Światłowód (285,4), który miesiąc temu był na drugiej pozycji z wynikiem 297,1 Mb/s. Także i tu widać słabszy wynik fioletowej sieci, co zakończyło się przesunięciami w tabeli.
|
Pozycja
|Operator
|
Pobieranie [Mb/s]
|
Wysyłanie [Mb/s]
|
PING [ms]
|
Testy
|1
|Orange
|343,1
|128,2
|9
|302 tys.
|2
|T-Mobile Stacjonarny
|290,8
|127,4
|13
|92 tys.
|3
|Netia
|285,6
|135,9
|13
|111 tys.
|4
|Play Światłowód
|285,4
|113,8
|13
|102 tys.
|5
|INEA
|280,2
|273,7
|9
|57 tys.
|6
|Plus Światłowód
|259,8
|117,9
|13
|63 tys.
|7
|Toya
|214,6
|105,2
|8
|3 tys.
I również w tym zestawieniu najszybszy internet podczas wysyłania odnotowali klienci sieci INEA (273,7 Mb/s).