Testowali szybkość internetu domowego i FTTH. Oto wyniki

SpeedTest.pl opublikował najnowsze dane na temat szybkości internetu w Polsce – mobilnego i 5G, ale także stacjonarnego i światłowodu FTTH. Wszystkie te wyniki zostały zebrane na podstawie łącznie 3,9 mln pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji i platformy SpeedTest.pl w listopadzie 2025 r. Ranking internetu mobilnego i 5G znajduje się tu.

Internet domowy

Ranking w pierwszej kategorii powstał na podstawie pomiarów dla operatorów stacjonarnych oraz mobilnych, ale w połączeniach przez router lub modem USB. Najwyższe miejsce na podium zajął T-Mobile Stacjonarny se średnią prędkością pobierania 290,8 Mb/s. Na drugiej pozycji znalazł się Play Stacjonarny (280,4 Mb/s). To taka sama kolejność jak dwa miesiące temu, jednak w październiku fioletowy operator (298,7 Mb/s) wyprzedził magentowego (287,9 Mb/s), teraz jednak nastąpiła kolejna roszada. Jest to efekt wyraźnie niższej średniej z pomiarów w Playu.

Trzecia pozycja przypadła z kolei sieci Orange z wynikiem 275,1 Mb/s, a poza podium znalazła się Netia (260,7 Mb/s). Pięć kolejnych sieci (Plus Stacjonarny, INEA, Vectra, Toya, Multimedia) może się pochwalić wynikiem ponad 200 Mb/s, a pierwszą dziesiątkę zamyka Starlink (180,8 Mb/s).

Jeżeli chodzi o prędkość wysyłania to tradycyjnie na pierwszym miejscu uplasowała się INEA ze swoim symetrycznym łączem dającym wynik 245,7 Mb/s.

Pozycja Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile Stacjonarny 290,8 127,4 13 92 tys. 2 Play Stacjonarny 280,4 65,4 14 277 tys. 3 Orange 275,1 104,6 13 419 tys. 4 Netia 260,7 123,5 15 121 tys. 5 Plus Stacjonarny 259,2 117,6 14 63 tys. 6 INEA 258,9 245,7 9 72 tys. 7 Vectra 251,1 55,4 15 145 tys. 8 Toya 234,1 76,7 10 36 tys. 9 Multimedia 212,7 41,6 17 51 tys. 10 Starlink 180,8 32,1 26 32 tys. 11 T-Mobile 90,2 24,4 26 205 tys. 12 Orange Mobile 70,3 17,9 28 150 tys. 13 Play Mobile 66,2 24,2 30 200 tys. 14 Plus 38,9 13,6 38 158 tys.

Internet światłowodowy FTTH

Drugi ranking powstał na podstawie pomiarów wyłącznie w sieciach operatorów światłowodowych FTTH. Pierwsze miejsce przypadło Orange ze średnią 343,1 Mb/s. Jest to wynik niemal identyczny z październikowym (343,5 Mb/s). Drugi w tabeli T-Mobile Stacjonarny sporo traci do lidera i musi się zadowolić średnią prędkością pobierania 290,8 Mb/s. Dalej uplasowała się Netia (285,6 Mb/s), a poza podium znalazł się Play Światłowód (285,4), który miesiąc temu był na drugiej pozycji z wynikiem 297,1 Mb/s. Także i tu widać słabszy wynik fioletowej sieci, co zakończyło się przesunięciami w tabeli.

Pozycja Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Orange 343,1 128,2 9 302 tys. 2 T-Mobile Stacjonarny 290,8 127,4 13 92 tys. 3 Netia 285,6 135,9 13 111 tys. 4 Play Światłowód 285,4 113,8 13 102 tys. 5 INEA 280,2 273,7 9 57 tys. 6 Plus Światłowód 259,8 117,9 13 63 tys. 7 Toya 214,6 105,2 8 3 tys.