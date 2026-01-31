Dostawca internetu zbankrutował. Wszystko przez... gryzonie

Jedna z firm zajmujących się dostarczaniem internetu właśnie ogłosiła bankructwo. Wszystkiemu winne były... szczury.

Gryzonie, które zjadły cały biznes

Brytyjska firma G.Network miała ogromne problemy finansowe, z długiem sięgającym 300 milionów funtów, a do tego zaledwie 25 tysięcy klientów korzystających z jej usług. Ratunkiem miało być przejęcie przez większego dostawcę – Community Fibre, który rozważał zakup infrastruktury G.Network. Plan jednak upadł, gdy okazało się, że duża część kabli została przegryziona przez szczury.

Okablowanie korzystało z osłon wykonanych z biodegradowalnych materiałów na bazie soi i kukurydzy, które – zamiast chronić – przyciągały gryzonie zapachem przypominającym jedzenie. Choć kable były dobrze zabezpieczone i normalnie wymagałyby specjalnych narzędzi do przecięcia, szczurze zęby poradziły sobie z nimi bez trudu.

Szef Community Fibre przyznał w rozmowie z The Telegraph, że naprawa całej infrastruktury byłaby zbyt kosztowna, zwłaszcza że większość kabli znajdowała się pod ruchliwymi drogami, co oznaczałoby ogromne utrudnienia i dodatkowe wydatki. To właśnie ten czynnik przesądził o porzuceniu planu przejęcia.