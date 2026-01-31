Wiadomości

Dostawca internetu zbankrutował. Wszystko przez... gryzonie

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 31 STY 2026
Dostawca internetu zbankrutował. Wszystko przez... gryzonie

Jedna z firm zajmujących się dostarczaniem internetu właśnie ogłosiła bankructwo. Wszystkiemu winne były... szczury.

Gryzonie, które zjadły cały biznes

Brytyjska firma G.Network miała ogromne problemy finansowe, z długiem sięgającym 300 milionów funtów, a do tego zaledwie 25 tysięcy klientów korzystających z jej usług. Ratunkiem miało być przejęcie przez większego dostawcę – Community Fibre, który rozważał zakup infrastruktury G.Network. Plan jednak upadł, gdy okazało się, że duża część kabli została przegryziona przez szczury.

Okablowanie korzystało z osłon wykonanych z biodegradowalnych materiałów na bazie soi i kukurydzy, które – zamiast chronić – przyciągały gryzonie zapachem przypominającym jedzenie. Choć kable były dobrze zabezpieczone i normalnie wymagałyby specjalnych narzędzi do przecięcia, szczurze zęby poradziły sobie z nimi bez trudu.

Szef Community Fibre przyznał w rozmowie z The Telegraph, że naprawa całej infrastruktury byłaby zbyt kosztowna, zwłaszcza że większość kabli znajdowała się pod ruchliwymi drogami, co oznaczałoby ogromne utrudnienia i dodatkowe wydatki. To właśnie ten czynnik przesądził o porzuceniu planu przejęcia.

Dodał również, że istniały inne powody, dla których firma zrezygnowała z transakcji, co stawia przyszłość G.Network – już i tak mocno nadgryzionej przez gryzonie – pod dużym znakiem zapytania.

Image
telepolis
internet szczury gryzonie kable sieciowe
Zródła zdjęć: alexeisido / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Hardware