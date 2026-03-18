T-Mobile poprawia zasięg 5G Bardziej. Szybka sieć trafia do nowych miejsc

Ciągły rozwój magentowej sieci mobilnej

Magentowy operator poinformował za pośrednictwem serwisu X, że całkowita liczba stacji bazowych T-Mobile w Polsce wynosi już 12679 obiektów. Budowa nowych nadajników to konieczność ze względu na rosnące zapotrzebowanie na transfer danych. W minionym tygodniu operator uruchomił kolejną stację. Obiekt ten rozpoczął pracę w Pruszczu Gdańskim.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zagęszczanie siatki nadajników pomaga eliminować miejsca ze słabym sygnałem. Przekłada się to bezpośrednio na stabilność połączeń głosowych. Zmniejsza to również ryzyko zrywania transmisji danych w trakcie przemieszczania się użytkowników.

Pojemnościowe pasmo 3600 MHz trafia do kolejnych miejsc

Operator kładzie duży nacisk na rozwój "prawdziwej" sieci 5G. Wykorzystuje do tego pasmo C. Częstotliwość 3600 MHz pozwala na osiąganie wysokich prędkości pobierania danych, zwiększa też pojemność sieci w gęsto zabudowanych obszarach. Liczba stacji T-Mobile obsługujących to pasmo wzrosła do 4835 sztuk.

W ciągu ostatnich dni uruchomiono cztery takie stacje. Dzięki temu inżynierowie poprawili zasięg i przepustowość w Błoniu, Jazowsku, Warszawie oraz Wałbrzychu. Szybka sieć w paśmie 3600 MHz dotarła również do zupełnie nowej miejscowości. Od teraz mogą z niej korzystać mieszkańcy Strykowa.

Częstotliwość 700 MHz pokrywa rozległe obszary

T-Mobile rozwija równolegle infrastrukturę opartą na niższych częstotliwościach. Pasmo 700 MHz charakteryzuje się bardzo dobrą propagacją fal radiowych. Oznacza to lepszy zasięg na dużych, słabo zaludnionych terenach. Sygnał ten znacznie łatwiej przenika też przez mury budynków.

Łączna liczba magentowych stacji obsługujących pasmo 700 MHz wynosi obecnie 590. W minionym tygodniu operator uruchomił pięć nowych obiektów nadających w tej technologii. Zasięg ten dotarł do pięciu nowych lokalizacji na mapie Polski. Są to Cieszów, Jazowsko, Nisko, Stodoły-Kolonie oraz Zagnańsk. Działania te pokazują, że operator stara się równomiernie pokrywać kraj sygnałem nowej generacji.