Rząd szykuje Polakom nowy zakaz. Chodzi o smartfony

Rząd szykuje nowy zakaz w związku z używaniem smartfonów. Prace nad ustawą dobiegają już końca

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Rząd szykuje Polakom nowy zakaz. Chodzi o smartfony

Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji, przyznała, że szykują się zmiany w polskich szkołach. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Zakaz smartfonów w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami, które wprowadzą w Polsce zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. To całkowita zmiana podejścia, bo jeszcze kilka miesięcy temu szefowa resortu Barbara Nowacka utrzymywała, że takie przepisy nie są potrzebne, bo placówki edukacyjne mogą wprowadzać je w ramach własnych regulaminów wewnętrznych.

– W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

powiedziała Barbara Nowacka, minister edukacji.

Przepisy nie wprowadzą całkowitego zakazu. Dzieci będą mogły korzystać z telefonów w szkołach, o ile będzie to uzasadnione przeprowadzanymi zajęciami. Decyzja każdorazowo będzie tutaj należała do samego nauczyciela. Jednak na co dzień używanie telefonów przez uczniów szkół podstawowych będzie zakazane.

W Polsce trwają też prace nad przepisami, które mają ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dzieciom do 15. roku życia. Podobne regulacje obowiązują już między innymi w Australii, chociaż tam limit wynosi 16 lat. Nad zbliżonymi zmianami pracuje też wiele innych europejskich państw.

Źródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wprost.pl