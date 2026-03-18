Rząd szykuje Polakom nowy zakaz. Chodzi o smartfony

Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji, przyznała, że szykują się zmiany w polskich szkołach. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zakaz smartfonów w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami, które wprowadzą w Polsce zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. To całkowita zmiana podejścia, bo jeszcze kilka miesięcy temu szefowa resortu Barbara Nowacka utrzymywała, że takie przepisy nie są potrzebne, bo placówki edukacyjne mogą wprowadzać je w ramach własnych regulaminów wewnętrznych.

– W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. powiedziała Barbara Nowacka, minister edukacji.

Przepisy nie wprowadzą całkowitego zakazu. Dzieci będą mogły korzystać z telefonów w szkołach, o ile będzie to uzasadnione przeprowadzanymi zajęciami. Decyzja każdorazowo będzie tutaj należała do samego nauczyciela. Jednak na co dzień używanie telefonów przez uczniów szkół podstawowych będzie zakazane.