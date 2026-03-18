Ceny biletów wzlecą w niebo, za to liczba lotów gwałtownie spadnie

Nie jest to żadne proekologiczne działanie linii lotniczych, a prosta ekonomia. Otóż napięta sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej sprawiła, że nie tylko ceny paliw do samochodów wystrzeliły w górę, ale także ceny paliwa lotniczego. Tym samym SAS, czyli największy skandynawski przewoźnik odwołał ponad 6 tysięcy lotów zaplanowanych na kwiecień, a to dopiero początek.

Kryzys uziemia samoloty

Oczywiście warto pamiętać, że SAS realizuje około 800 lotów każdego dnia. Tym samym, chociaż liczba 6 tysięcy wydaje się olbrzymia, tak mówimy tu raczej o niewielkim ograniczeniu w skali działalności przewoźnika. Co więcej, konkurencyjna linia Norwegian zwiększa liczbę lotów w okresie wielkanocnym o 120 w celu przejęcia części pasażerów. Nie jest więc tak, że paliwa zabrakło, a niebo stanie się puste.