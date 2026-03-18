Orange rozdaje na wiosnę. Tylko do 21 marca
W Orange na kartę wystartowała promocja z okazji pierwszego dnia wiosny. Podobnie jak w poprzednich latach na klientów czeka pakiet usług bez limitu oraz paczka darmowych gigabajtów. Warto się pospieszyć.
Wiosenna promocja w Orange na kartę to już powtarzająca się tradycja, a w tym roku operator udostępnił ją na kilka dni przed nadejściem nowej pory roku. Użytkownicy oferty na kartę mogą bezpłatnie włączyć usługę „Bez limitu do wszystkich”, zgarniając w ten sposób dodatkowe 5 GB internetu (w tym 1,73 GB internetu w roamingu UE) oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na 5 dni.
Masz czas do 21 marca
Warto się pospieszyć, bo promocja trwa tylko do 21 marca, czyli do pierwszego dnia wiosny, który wypada w tym roku w sobotę. Do tego czasu można aktywować nową ofertę.
A jak to zrobić? Nowa promocja nie trafiła jeszcze na banery promocyjne w aplikacji (i być może już nie trafi), operator nie ogłasza jej też w SMS-ach (aktualizacja: już ogłasza). Żeby z niej skorzystać, trzeba zalogować się do aplikacji Mój Orange, przejść do środkowej zakładki Zarządzaj i spojrzeć do sekcji Usługi i numery, a pożniej klikając Pakiety i Usługi, gdzie powinna być widoczna nowa okazja. Później pozostaje ją tylko aktywować przyciskiem. Potwierdzenie aktywacji pakietu przyjdzie w wiadomości SMS.
Można też posłużyć się wiadomością SMS. Osoby korzystające z Orange Free powinny wysłać SMS-a o treści WIOSNA, a klienci Zawsze Bez Limitu o treści KROKUS, pod bezpłatny numer 364.
Z bonusu można skorzystać jeden raz. Użytkownicy, którzy już mają aktywną usługę „Bez limitu do wszystkich”, otrzymają dodatkowe 5 GB oraz 5 dni ważności do istniejącej puli .
