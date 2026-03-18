Gigant chce zbudować w Polsce fabrykę. Nawet 40 tys. miejsc pracy

Intel chciał w Polsce zbudować zakład integracji i testowania półprzewodników. Ten miał powstać w Miękini pod Wrocławiem. Niestety, amerykańska spółka wycofała się z tego pomysłu. Jednak teren przygotowany pod inwestycję nadal może zostać wykorzystany. W Polskę chce zainwestować inny gigant. Mowa o firmie Foxconn - donosi Business Insider.

Tajwański gigant chce zbudować w Polsce własny zakład. Delegacja firmy ma właśnie odwiedzać nasz kraj, aby obejrzeć miejsca pod inwestycję. W grę mają wchodzić trzy lokalizacje, w tym właśnie Miękinia pod Wrocławiem, gdzie teren został już przygotowany pod inwestycję Intela.

Foxconn chce w Polsce nie tylko budować serwery AI, ale też zainwestować w elektromobilność. To może być jedna z szans na Electromobility Poland, czyli spółce, która miała zbudować polski samochód elektryczny Izera. Dzisiaj wiemy, że on już nie powstanie, ale jest szansa na inne inwestycje.

Mowa o inwestycji rzędu nawet kilkuset milionów euro. Głównym inwestorem ma być TEEMA, czyli Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Według planów zatrudnienia pracę ma znaleźć nawet 40 tys. osób w czasie około 10 lat. Tym samym byłaby to dużo większa inwestycja niż Intela, gdzie mówiło się o 12 tys. miejsc prac.