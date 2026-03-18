Gigant chce zbudować w Polsce fabrykę. Nawet 40 tys. miejsc pracy

Co prawda Intel wycofał się z inwestycji w Polsce, ale inny gigant chce zbudować w Polsce zakład produkcyjny. Pracę może w nim znaleźć nawet 40 tys. osób.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Intel chciał w Polsce zbudować zakład integracji i testowania półprzewodników. Ten miał powstać w Miękini pod Wrocławiem. Niestety, amerykańska spółka wycofała się z tego pomysłu. Jednak teren przygotowany pod inwestycję nadal może zostać wykorzystany. W Polskę chce zainwestować inny gigant. Mowa o firmie Foxconn - donosi Business Insider.

Foxconn chce zainwestować w Polskę

Tajwański gigant chce zbudować w Polsce własny zakład. Delegacja firmy ma właśnie odwiedzać nasz kraj, aby obejrzeć miejsca pod inwestycję. W grę mają wchodzić trzy lokalizacje, w tym właśnie Miękinia pod Wrocławiem, gdzie teren został już przygotowany pod inwestycję Intela.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Pro 48GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Pro 48GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
0 zł
13499 zł - najniższa cena
Kup teraz 13499 zł
Laptop HP EliteBook 8 G1i 16" IPS Ultra 7-255U 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP EliteBook 8 G1i 16" IPS Ultra 7-255U 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
-800 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Laptop ASUS VivoBook S14 S3407VA-LY001W 14" IPS i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS VivoBook S14 S3407VA-LY001W 14" IPS i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
-400.99 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Foxconn chce w Polsce nie tylko budować serwery AI, ale też zainwestować w elektromobilność. To może być jedna z szans na Electromobility Poland, czyli spółce, która miała zbudować polski samochód elektryczny Izera. Dzisiaj wiemy, że on już nie powstanie, ale jest szansa na inne inwestycje.

Mowa o inwestycji rzędu nawet kilkuset milionów euro. Głównym inwestorem ma być TEEMA, czyli Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Według planów zatrudnienia pracę ma znaleźć nawet 40 tys. osób w czasie około 10 lat. Tym samym byłaby to dużo większa inwestycja niż Intela, gdzie mówiło się o 12 tys. miejsc prac.

Problemem może być lokalizacja. Tajwańczycy mają oczekiwać, że rząd wskaże im konkretne miejsce. Tymczasem Polacy proponują trzy miejsca: Miękinię pod Wrocławiem, a także jedno na Śląsku i jedno w Łódzkim. Jeśli na tym polu nie dojdzie do porozumienia, to Polska może stracić inwestycję. Jednak inwestor jest podobno zmotywowany, aby jeszcze do końca tego roku wbić łopatę i rozpocząć budowę. 

Źródła zdjęć: Ken Wolter / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Business Insider