Orange rozdaje darmowy Internet. Skorzystają klienci nju

Zasady nowej promocji

Pomarańczowy operator udostępnił dodatkowy pakiet internetowy o wielkości 20 GB. Skorzystanie z oferty nie wiąże się z żadnymi opłatami. Promocja wystartowała 28 stycznia i potrwa do 28 lutego 2026 roku. Oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Mogą z niej skorzystać użytkownicy nju na abonament, nju na kartę oraz nju subskrypcja. Każdy ma prawo do jednorazowego uruchomienia pakietu na posiadanym numerze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dodatkowy transfer nie jest współdzielony z innymi numerami na koncie. Pakiet można wykorzystać w technologiach 5G oraz LTE, zależnie od zasięgu i posiadanego urządzenia. Należy pamiętać o kolejności zużycia danych. Bonusowe gigabajty schodzą z konta jako pierwsze, jeszcze przed pakietami z podstawowej oferty.

Sposób aktywacji pakietu

Procedura odbioru darmowych gigabajtów różni się w zależności od posiadanej oferty. Klienci korzystający z nju na abonament oraz nju na kartę muszą wysłać wiadomość tekstową. W celu włączenia promocji należy wysłać bezpłatny SMS o treści FERIE pod numer 80455. Operator zastrzega sobie czas do 24 godzin na aktywację usługi, co zostanie potwierdzone zwrotnym komunikatem.

Inna ścieżka obowiązuje użytkowników oferty nju subskrypcja. W tym przypadku nie wysyła się SMS-a. Należy zalogować się do swojego konta w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej operatora. W odpowiednim polu trzeba wpisać kod promocyjny ferie2026. Po wykonaniu tej czynności pakiet zostanie przypisany do konta użytkownika.

Ważność i ograniczenia

Odebrane środki nie są ważne bezterminowo. Użytkownik ma 14 dni na wykorzystanie dodatkowego transferu, licząc od momentu aktywacji. Po upływie dwóch tygodni niewykorzystane dane przepadają bezpowrotnie. Kluczowe jest również miejsce korzystania z usługi.

Promocyjne 20 GB można zużyć wyłącznie na terenie Polski. Bonus nie działa w roamingu zagranicznym. Klienci abonamentowi i na kartę mogą na bieżąco kontrolować zużycie danych. Wystarczy wysłać SMS o treści ILE pod darmowy numer 80138. Użytkownicy subskrypcji sprawdzają stan pakietu bezpośrednio w aplikacji.