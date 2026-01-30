Plus obniża opłaty. Tyle zapłacisz dzwoniąc do Ukrainy

Nowe zasady od marca

Plus zdecydował się na obniżenie kosztów połączeń głosowych z Polski do Ukrainy. Nowy cennik wejdzie w życie 1 marca 2026 roku. Promocyjne warunki będą obowiązywać do końca roku, czyli do 31 grudnia 2026 roku. Oferta jest skierowana do użytkowników taryf Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na kartę oraz Nowy Plush.

Klienci tych taryf zapłacą teraz mniej za kontakt z bliskimi przebywającymi za wschodnią granicą. Operator wyraźnie rozróżnia stawki w zależności od rodzaju sieci, do której wykonywane jest połączenie.

Tyle zapłacisz za minutę rozmowy

Najkorzystniej wypadają połączenia na ukraińskie numery komórkowe. Za minutę takiej rozmowy zapłacisz 0,19 zł. Nieco droższe będą połączenia na numery stacjonarne. W tym przypadku stawka wynosi 0,79 zł za minutę.

Należy pamiętać o sposobie naliczania opłat. Plus stosuje tutaj taktowanie co 30 sekund. Oznacza to, że opłata jest naliczana za każde rozpoczęte pół minuty połączenia.

Warunki i prawo do rezygnacji

Obniżone stawki dotyczą standardowych połączeń głosowych. Nie obejmują one numerów specjalnych, infolinii ani połączeń o podwyższonej opłacie. Wyłączone z promocji są także przekierowania oraz międzynarodowe numery konferencyjne.