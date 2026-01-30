To będą 4 mocne odcinki. Wybitne dzieło XX wieku powraca na ekrany

"Władca much" w nowej wersji. O co cały ten szum?

Cztero-odcinkowy serial zadebiutuje w niedzielę 8 lutego na BBC One, a nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień o 21:00. BBC i iPlayer udostępnią wszystkie odcinki w dniu premiery.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nic innego, jak adaptacja kultowej powieści Williama Goldinga (laureata literackiej nagrody Nobla 1983), za które teraz wzięli się scenarzysta Jack Thorn i reżyser Marc Munden. Miniserial pochodzi od studia Eleven, należącego do Sony i jest realizowany dla BBC. Prawa do międzynarodowej dystrybucji posiada Sony Pictures Television.

"Władca much" sam zwiastun ma już w sobie to "coś"

40-sekundowy zwiastun pokazuje, jak grupa chłopców - rozbitków (jest ich ponad 30) mierzy się z nową dla nich rzeczywistością na bezimiennej wyspie na Pacyfiku. Rzecz jasna, są całkowicie odizolowani od społeczeństwa i nie ma na wyspie żadnego dorosłego. Trzeba też przyznać, że wszystko zaczyna się w bardzo kulturalny i cywilizowany sposób.

"Musimy pomyśleć o jedzeniu i schronieniu. Musimy sobie nawzajem pomagać i być dobrymi towarzyszami". pada na samym początku zwiastuna.