Telewizja i VoD

T-Mobile włacza nowy kanał. Znajdziesz go w MagentaTV (aktualizacja)

T-Mobile rozbudowuje listę kanałów w swojej usłudze telewizyjnej. Klienci operatora otrzymają dostęp do popularnej stacji bez dodatkowych opłat. Nowość pojawi się w ofercie już pierwszego dnia lutego (ale może się opóźnić - patrz aktualizacja na końcu).

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 30 STY 2026
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile włacza nowy kanał. Znajdziesz go w MagentaTV (aktualizacja)

Znany projekt wchodzi do oferty

Kanał Zero TV dołącza do listy stacji dostępnych w T-Mobile. Operator poinformował o włączeniu tego programu do usługi MagentaTV. Emisja rusza oficjalnie 1 lutego 2026 roku, co wynika z decyzji KRRiT. Abonenci znajdą nowość na pozycji 44 na swoich dekoderach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stacja trafi do szerokiej dystrybucji. Dostęp do niej otrzymają użytkownicy wszystkich pakietów, zaczynając już od podstawowego wariantu S. Oznacza to brak konieczności dopłacania za ten kanał czy zmieniania taryfy na wyższą. Jest to ruch rozszerzający zasięg projektu, który zdobył dużą popularność w Internecie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HAIER H55S80FUX 55" QLED 4K DLG-120Hz Google TV HDMI 2.1
Telewizor HAIER H55S80FUX 55" QLED 4K DLG-120Hz Google TV HDMI 2.1
0 zł
2099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2099.99 zł
Telewizor TELEFUNKEN TFL-24APH1000 24" LED Android TV
Telewizor TELEFUNKEN TFL-24APH1000 24" LED Android TV
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Telewizor LG 55C5ELB 55" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 55C5ELB 55" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Advertisement

Treści z sieci na dużym ekranie

Ramówka nowego kanału telewizyjnego ma bezpośrednio nawiązywać do jego działalności w Internecie. Widzowie zobaczą formaty znane dotychczas z serwisu YouTube. Program będzie obejmować rozmowy na tematy polityczne oraz społeczne. W ofercie znajdzie się też miejsce na publicystykę.

Twórcy stacji zapowiadają również emisję programów o charakterze rozrywkowym. Uzupełnieniem ramówki mają być materiały popularnonaukowe oraz audycje poświęcone motoryzacji i podróżom. Przeniesienie tych treści do telewizji linearnej to próba dotarcia do widza, który rzadziej korzysta z mediów cyfrowych.

T-Mobile włacza nowy kanał. Znajdziesz go w MagentaTV (aktualizacja)

Rozwój platformy telewizyjnej

Decyzja o dodaniu Kanału Zero wpisuje się w strategię rozwoju MagentaTV. Usługa ta łączy w sobie cechy tradycyjnej telewizji z funkcjami znanymi z platform streamingowych. Klienci mogą korzystać z opcji nagrywania, cofania audycji czy zatrzymywania obrazu na żywo.

System pozwala na oglądanie treści na różnych urządzeniach. Działa on zarówno na dedykowanych dekoderach, jak i na smartfonach czy tabletach. Rozszerzenie listy kanałów o rozpoznawalną markę internetową może być istotnym argumentem dla osób szukających elastycznych ofert telewizyjnych.

Aktualizacja: Start może się opóźnić

Rzecznik prasowy Canal+ rozesłał informację, z której wynika, że start Kanału Zero TV może się opóźnić.

Ze względu na brak porozumienia z brokerem reklamowym, zaplanowany na 1 lutego start emisji Kanału Zero TV zostaje przeniesiony. O nowej dacie rozpoczęcia emisji poinformujemy w osobnym komunikacie. 

Piotr Kaniowski, Rzecznik prasowy Canal+
Image
telepolis
T-Mobile nowy kanał TV MagentaTV T-Mobile telewizja Kanał Zero TV w MagentaTV kanał zero tv luty 2026
Zródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile