T-Mobile włacza nowy kanał. Znajdziesz go w MagentaTV (aktualizacja)

Znany projekt wchodzi do oferty

Kanał Zero TV dołącza do listy stacji dostępnych w T-Mobile. Operator poinformował o włączeniu tego programu do usługi MagentaTV. Emisja rusza oficjalnie 1 lutego 2026 roku, co wynika z decyzji KRRiT. Abonenci znajdą nowość na pozycji 44 na swoich dekoderach.

Stacja trafi do szerokiej dystrybucji. Dostęp do niej otrzymają użytkownicy wszystkich pakietów, zaczynając już od podstawowego wariantu S. Oznacza to brak konieczności dopłacania za ten kanał czy zmieniania taryfy na wyższą. Jest to ruch rozszerzający zasięg projektu, który zdobył dużą popularność w Internecie.

Treści z sieci na dużym ekranie

Ramówka nowego kanału telewizyjnego ma bezpośrednio nawiązywać do jego działalności w Internecie. Widzowie zobaczą formaty znane dotychczas z serwisu YouTube. Program będzie obejmować rozmowy na tematy polityczne oraz społeczne. W ofercie znajdzie się też miejsce na publicystykę.

Twórcy stacji zapowiadają również emisję programów o charakterze rozrywkowym. Uzupełnieniem ramówki mają być materiały popularnonaukowe oraz audycje poświęcone motoryzacji i podróżom. Przeniesienie tych treści do telewizji linearnej to próba dotarcia do widza, który rzadziej korzysta z mediów cyfrowych.

Rozwój platformy telewizyjnej

Decyzja o dodaniu Kanału Zero wpisuje się w strategię rozwoju MagentaTV. Usługa ta łączy w sobie cechy tradycyjnej telewizji z funkcjami znanymi z platform streamingowych. Klienci mogą korzystać z opcji nagrywania, cofania audycji czy zatrzymywania obrazu na żywo.

System pozwala na oglądanie treści na różnych urządzeniach. Działa on zarówno na dedykowanych dekoderach, jak i na smartfonach czy tabletach. Rozszerzenie listy kanałów o rozpoznawalną markę internetową może być istotnym argumentem dla osób szukających elastycznych ofert telewizyjnych.

Aktualizacja: Start może się opóźnić

Rzecznik prasowy Canal+ rozesłał informację, z której wynika, że start Kanału Zero TV może się opóźnić.