Wiadomości

Kto ma najszybszy internet mobilny? W listopadzie rządził jeden operator

SpeedTest.pl podał najnowsze, listopadowe wyniki pomiarów prędkości internetu w polskich sieciach mobilnych. Sensacji nie ma – operatorzy utrzymali pozycje z ostatnich miesięcy, również prędkości osiągane podczas pobierania i wysyłania danych pozostają na podobnym poziomie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:55
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kto ma najszybszy internet mobilny? W listopadzie rządził jeden operator

W listopadzie 2025 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,9 mln pomiarów. Dotyczy to także testów prowadzonych w sieciach stacjonarnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Internet 5G

Pierwszy ranking powstał na podstawie pomiarów sieci u operatorów mobilnych w połączeniach 5G, a pomiary wykonano w aplikacjach mobilnych SpeedTest.pl na smartfonach i tabletach. Pierwsze miejsce po raz kolejny przypadło sieci T-Mobile, w której średnia szybkość pobierania danych sięgnęła 311,1 Mb/s. Jest to minimalnie słabszy wynik niż miesiąc wcześniej (316 Mb/s). Na drugim miejscu w tabeli uplasował się Orange ze średnią 280,6 Mb/s. Podium zamyka Play z wyraźnie już słabszym wynikiem 280,6 Mb/s, a tabelę – Plus ze skromną średnią pobierania 109,1 Mb/s.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui BURGA Tough MagSafe do Apple iPhone Air Barely Yours
Etui BURGA Tough MagSafe do Apple iPhone Air Barely Yours
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Etui CRONG Color Cover do iPhone 14 Plus Beżowy
Etui CRONG Color Cover do iPhone 14 Plus Beżowy
0 zł
54 zł - najniższa cena
Kup teraz 54 zł
Szkło hartowane PURO Standard do Apple iPhone 17/iPhone 16 Pro
Szkło hartowane PURO Standard do Apple iPhone 17/iPhone 16 Pro
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Advertisement

Wyniki wysyłania danych tradycyjnie są znacznie słabsze. W listopadzie najlepiej wypadł pod tym względem Play ze średnią 33,4 Mb/s. Najniższym opóźnieniem cieszyli się za to klienci magentowej sieci – w T-Mobile ping wynosił 20 ms.

Pozycja
 Operator
Pobieranie [Mb/s]
Wysyłanie [Mb/s]
PING [ms]
Testy
1 T-Mobile 311,1 31,5 20 15 tys.
2 Orange 280,6 32,9 22 17 tys.
3 Play 218,8 33,4 24 16 tys.
4 Plus 109,1 19,9 27 11 tys.
Pokaż więcej

Internet mobilny

Ranking internetu mobilnego powstał na podstawie pomiarów dla operatorów mobilnych za pomocą 3G, 4G i 5G, daje więc większe szanse na wykazanie się. Jednak i tu na pierwszym miejscu znalazł się T-Mobile z rezultatem 133 Mb/s, mocno wyprzedzając Orange, gdzie średnia wynosiła 109,2 Mb/s. Użytkownicy sieci Play wykręcili natomiast 89,1 Mb/s, a Plusa musieli zadowolić średnią 51,8 Mb/s.

Pozycja
 Operator
Pobieranie [Mb/s]
Wysyłanie [Mb/s]
PING [ms]
Testy
1 T-Mobile 133,0 19,0 23 59 tys.
2 Orange 109,2 17,5 25 71 tys.
3 Play 89,1 18,1 28 89 tys.
4 Plus 51,8 11,7 34 51 tys.
Pokaż więcej

T-Mobile triumfował w tej kategorii także w zestawieniu prędkości wysyłania z wynikiem 19 Mb/s oraz najniższego opóźnienia z pingiem 23 ms.

Image
telepolis
T-Mobile orange play plus szybkość internetu najszybszy internet mobilny szybkość internetu mobilnego SpeedTest.pl
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: SpeedTest.pl