Kto ma najszybszy internet mobilny? W listopadzie rządził jeden operator

W listopadzie 2025 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,9 mln pomiarów. Dotyczy to także testów prowadzonych w sieciach stacjonarnych.

Internet 5G

Pierwszy ranking powstał na podstawie pomiarów sieci u operatorów mobilnych w połączeniach 5G, a pomiary wykonano w aplikacjach mobilnych SpeedTest.pl na smartfonach i tabletach. Pierwsze miejsce po raz kolejny przypadło sieci T-Mobile, w której średnia szybkość pobierania danych sięgnęła 311,1 Mb/s. Jest to minimalnie słabszy wynik niż miesiąc wcześniej (316 Mb/s). Na drugim miejscu w tabeli uplasował się Orange ze średnią 280,6 Mb/s. Podium zamyka Play z wyraźnie już słabszym wynikiem 280,6 Mb/s, a tabelę – Plus ze skromną średnią pobierania 109,1 Mb/s.

Wyniki wysyłania danych tradycyjnie są znacznie słabsze. W listopadzie najlepiej wypadł pod tym względem Play ze średnią 33,4 Mb/s. Najniższym opóźnieniem cieszyli się za to klienci magentowej sieci – w T-Mobile ping wynosił 20 ms.

Pozycja Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile 311,1 31,5 20 15 tys. 2 Orange 280,6 32,9 22 17 tys. 3 Play 218,8 33,4 24 16 tys. 4 Plus 109,1 19,9 27 11 tys.

Internet mobilny

Ranking internetu mobilnego powstał na podstawie pomiarów dla operatorów mobilnych za pomocą 3G, 4G i 5G, daje więc większe szanse na wykazanie się. Jednak i tu na pierwszym miejscu znalazł się T-Mobile z rezultatem 133 Mb/s, mocno wyprzedzając Orange, gdzie średnia wynosiła 109,2 Mb/s. Użytkownicy sieci Play wykręcili natomiast 89,1 Mb/s, a Plusa musieli zadowolić średnią 51,8 Mb/s.

Pozycja Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile 133,0 19,0 23 59 tys. 2 Orange 109,2 17,5 25 71 tys. 3 Play 89,1 18,1 28 89 tys. 4 Plus 51,8 11,7 34 51 tys.