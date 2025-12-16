Kto ma najszybszy internet mobilny? W listopadzie rządził jeden operator
SpeedTest.pl podał najnowsze, listopadowe wyniki pomiarów prędkości internetu w polskich sieciach mobilnych. Sensacji nie ma – operatorzy utrzymali pozycje z ostatnich miesięcy, również prędkości osiągane podczas pobierania i wysyłania danych pozostają na podobnym poziomie.
W listopadzie 2025 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,9 mln pomiarów. Dotyczy to także testów prowadzonych w sieciach stacjonarnych.
Internet 5G
Pierwszy ranking powstał na podstawie pomiarów sieci u operatorów mobilnych w połączeniach 5G, a pomiary wykonano w aplikacjach mobilnych SpeedTest.pl na smartfonach i tabletach. Pierwsze miejsce po raz kolejny przypadło sieci T-Mobile, w której średnia szybkość pobierania danych sięgnęła 311,1 Mb/s. Jest to minimalnie słabszy wynik niż miesiąc wcześniej (316 Mb/s). Na drugim miejscu w tabeli uplasował się Orange ze średnią 280,6 Mb/s. Podium zamyka Play z wyraźnie już słabszym wynikiem 280,6 Mb/s, a tabelę – Plus ze skromną średnią pobierania 109,1 Mb/s.
Wyniki wysyłania danych tradycyjnie są znacznie słabsze. W listopadzie najlepiej wypadł pod tym względem Play ze średnią 33,4 Mb/s. Najniższym opóźnieniem cieszyli się za to klienci magentowej sieci – w T-Mobile ping wynosił 20 ms.
|
Pozycja
|Operator
|
Pobieranie [Mb/s]
|
Wysyłanie [Mb/s]
|
PING [ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|311,1
|31,5
|20
|15 tys.
|2
|Orange
|280,6
|32,9
|22
|17 tys.
|3
|Play
|218,8
|33,4
|24
|16 tys.
|4
|Plus
|109,1
|19,9
|27
|11 tys.
Internet mobilny
Ranking internetu mobilnego powstał na podstawie pomiarów dla operatorów mobilnych za pomocą 3G, 4G i 5G, daje więc większe szanse na wykazanie się. Jednak i tu na pierwszym miejscu znalazł się T-Mobile z rezultatem 133 Mb/s, mocno wyprzedzając Orange, gdzie średnia wynosiła 109,2 Mb/s. Użytkownicy sieci Play wykręcili natomiast 89,1 Mb/s, a Plusa musieli zadowolić średnią 51,8 Mb/s.
|
Pozycja
|Operator
|
Pobieranie [Mb/s]
|
Wysyłanie [Mb/s]
|
PING [ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|133,0
|19,0
|23
|59 tys.
|2
|Orange
|109,2
|17,5
|25
|71 tys.
|3
|Play
|89,1
|18,1
|28
|89 tys.
|4
|Plus
|51,8
|11,7
|34
|51 tys.
T-Mobile triumfował w tej kategorii także w zestawieniu prędkości wysyłania z wynikiem 19 Mb/s oraz najniższego opóźnienia z pingiem 23 ms.