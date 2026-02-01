Składany iPhone zawstydzi Samsunga. Baterią

Rekordowe ogniwo w składanym iPhonie

Rynek składanych smartfonów rozwija się dynamicznie, ale Samsung w kwestii zasilania stoi w miejscu. Najnowsze przecieki sugerują, że pierwszy składany iPhone otrzyma baterię o pojemności aż 5500 mAh. Jest to wartość, która deklasuje sporą część konkurencji w tym segmencie, szczególnie tę koreańską. Galaxy Z Fold7 korzysta z ogniwa 4400 mAh, co nie zmieniło się od dość dawna.

Różnica jest widoczna gołym okiem. Nawet Google Pixel 10 Pro Fold oferuje użytkownikom 5015 mAh, a chińscy producenci montują w swoich "składakach" baterie przekraczające 6500 mAh. Apple, wchodząc na ten rynek z opóźnieniem, zamierza od razu zająć pozycję lidera w kwestii czasu pracy na jednym ładowaniu.

Samsung stoi w miejscu od lat

Problem małej pojemności dotyczy nie tylko serii Fold. Modele z linii Galaxy S Ultra od dłuższego czasu zatrzymały się na wartości 5000 mAh. W przeszłości to iPhone był obiektem drwin z powodu słabego czasu pracy, ale sytuacja uległa zmianie. iPhone 17 Pro Max "eSIM only" ma baterię 5088 mAh, co oznacza, że Apple już wyprzedził Samsunga także w klasycznych flagowcach.

Dotychczasowe doniesienia wskazują, że Galaxy S26 Ultra prawdopodobnie powieli schemat poprzedników i nie zaoferuje większej baterii. Tłumaczenia o braku miejsca w obudowie czy regulacjach prawnych przestają być wiarygodne, gdy patrzy się na specyfikację konkurencji.

Konkurencja wymusi zmiany technologiczne?

Historia pokazuje, że Samsung często wprowadza istotne zmiany dopiero pod presją swojego największego rywala z USA. Tak było w przypadku kontrowersyjnych decyzji, jak usunięcie gniazda słuchawkowego czy ładowarki z pudełka. Teraz mechanizm ten może zadziałać na korzyść klientów.