Składany iPhone zawstydzi Samsunga. Baterią

Apple szykuje rewolucję w świecie składanych smartfonów, która może mocno uderzyć w koreańskiego konkurenta. Najnowsze doniesienia wskazują na rekordową pojemność akumulatora w nadchodzącym urządzeniu z Cupertino.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 LUT 2026
0
Rekordowe ogniwo w składanym iPhonie

Rynek składanych smartfonów rozwija się dynamicznie, ale Samsung w kwestii zasilania stoi w miejscu. Najnowsze przecieki sugerują, że pierwszy składany iPhone otrzyma baterię o pojemności aż 5500 mAh. Jest to wartość, która deklasuje sporą część konkurencji w tym segmencie, szczególnie tę koreańską. Galaxy Z Fold7 korzysta z ogniwa 4400 mAh, co nie zmieniło się od dość dawna.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Różnica jest widoczna gołym okiem. Nawet Google Pixel 10 Pro Fold oferuje użytkownikom 5015 mAh, a chińscy producenci montują w swoich "składakach" baterie przekraczające 6500 mAh. Apple, wchodząc na ten rynek z opóźnieniem, zamierza od razu zająć pozycję lidera w kwestii czasu pracy na jednym ładowaniu.

Samsung stoi w miejscu od lat

Problem małej pojemności dotyczy nie tylko serii Fold. Modele z linii Galaxy S Ultra od dłuższego czasu zatrzymały się na wartości 5000 mAh. W przeszłości to iPhone był obiektem drwin z powodu słabego czasu pracy, ale sytuacja uległa zmianie. iPhone 17 Pro Max "eSIM only" ma baterię 5088 mAh, co oznacza, że Apple już wyprzedził Samsunga także w klasycznych flagowcach.

Samsung Galaxy S25 Ultra
78 opinii
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
78 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Apple iPhone 17 Pro Max
69 opinii
Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max
69 opinii
Ekran 6.90" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 4832 / 5088mAh
Pamięć wbudowana 2000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: iPhone 17 Pro Max – piękny, potężny i… wciąż nie do końca dla Polaków (test)

Dotychczasowe doniesienia wskazują, że Galaxy S26 Ultra prawdopodobnie powieli schemat poprzedników i nie zaoferuje większej baterii. Tłumaczenia o braku miejsca w obudowie czy regulacjach prawnych przestają być wiarygodne, gdy patrzy się na specyfikację konkurencji.

Konkurencja wymusi zmiany technologiczne?

Historia pokazuje, że Samsung często wprowadza istotne zmiany dopiero pod presją swojego największego rywala z USA. Tak było w przypadku kontrowersyjnych decyzji, jak usunięcie gniazda słuchawkowego czy ładowarki z pudełka. Teraz mechanizm ten może zadziałać na korzyść klientów.

Wejście firmy Apple w segment składanych urządzeń z tak dużą baterią może być impulsem, którego Koreańczycy potrzebują. Choć Galaxy Z Fold8 może nie przynieść jeszcze rewolucji, to Galaxy Z Fold9 ma realną szansę przełamać barierę 5000 mAh. Technologia już istnieje, a rynek wyraźnie pokazuje, że użytkownicy oczekują dłuższego czasu pracy, a nie tylko smukłej obudowy.

telepolis
