Huawei miał za dużo starych Snapdragonów, więc wypuszcza telefon z nimi

Nowy Huawei to stary Huawei?

Huawei Nova 14i to w zasadzie niewiele zmieniony Huawei Nova Y91 lub Huawei Enjoy 60x. Nie ma w tym nic dziwnego, wielu producentów sprzętu wypuszcza na rynek ten sam telefon pod kilkoma nazwami, a różnice są śladowe.

Smartfon ma układ Snapdragon 680, wyświetlacz o przekątnej 6,95 cala i akumulator o pojemności 7000 mAh. Można go naładować przewodowym ładowaniem w technologii 22,5 W. Aparat główny ma dwa sensory, jeden z nich 50 Mpix a drugi 2 Mpix. Z przodu jest z kolei pojedynczy sensor 8 Mpix. Nowy smartfon nie ma łączności 5G, a jedynie 4G.