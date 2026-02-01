Huawei miał za dużo starych Snapdragonów, więc wypuszcza telefon z nimi
Huawei zaprezentował w Chinach i specjalnym regionie autonomicznym Hongkongu nowy telefon. Czy nowy to jednak kwestia dość dyskusyjna. Huawei ewidentnie miał za dużo sześcioletnich Snapdragonów 680 i zaprezentował telefon właśnie z takim układem.
Nowy Huawei to stary Huawei?
Huawei Nova 14i to w zasadzie niewiele zmieniony Huawei Nova Y91 lub Huawei Enjoy 60x. Nie ma w tym nic dziwnego, wielu producentów sprzętu wypuszcza na rynek ten sam telefon pod kilkoma nazwami, a różnice są śladowe.
Smartfon ma układ Snapdragon 680, wyświetlacz o przekątnej 6,95 cala i akumulator o pojemności 7000 mAh. Można go naładować przewodowym ładowaniem w technologii 22,5 W. Aparat główny ma dwa sensory, jeden z nich 50 Mpix a drugi 2 Mpix. Z przodu jest z kolei pojedynczy sensor 8 Mpix. Nowy smartfon nie ma łączności 5G, a jedynie 4G.
Ciężko zatem powiedzieć jaka klientela jest przewidziana dla tego modelu. W Chinach 5G to już absolutna podstawa. Jedynie klienci z biedniejszych i mniej rozwiniętych terenów Państwa Środka mogą się połasić na telefon jeśli cena będzie niziutka. Poza Chinami kolejnym gwoźdzciem do trumny jest oczywiście brak uslug Google. W Chinach to żaden problem.