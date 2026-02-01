Tech

Pchał ładowarki do plecaka. Mieszkańcowi Łodzi grozi 5 lat odsiadki

Łódzka lepka rączka, domorosły dealer budowlańców, trafił w ręce policji. Kim jest mężczyzna, który oferował ładowarki do elektronarzędzi najtaniej na rynku?

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 01 LUT 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pchał ładowarki do plecaka. Mieszkańcowi Łodzi grozi 5 lat odsiadki

Miał zmysł do handlu, ale nie miał towaru

Widzewska policja pojmała 54-latka, który odpowie za liczne kradzieże w sklepach. Policja otrzymała po 15 stycznia szereg zgłoszeń dotyczących kradzieży, a obejrzane monitoringi sklepowe pozwoliły na wytypowanie podejrzanego. 29 stycznia kryminalni, prowadząc obserwację jednego ze sklepów przy ulicy Augustów, zauważyli mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał rysopisowi sprawcy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mężczyzna wszedł do sklepu i zaczął chować do wnętrza plecaka ładowarki do elektronarzędzi i artykuły chemiczne. Nie miał pojęcia, że robi to na oczach funkcjonariuszy. Gdy jednak chciał opuścić halę sprzedaży nie płacąc za towar, srodze się zdziwił.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wiertło węglowo-tytanowe PROLINE 76712
Wiertło węglowo-tytanowe PROLINE 76712
0 zł
22.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 22.99 zł
Wiertarko-wkrętarka DEWALT McLaren DCD85MM1T-QW z akumulatorem
Wiertarko-wkrętarka DEWALT McLaren DCD85MM1T-QW z akumulatorem
0 zł
1029.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1029.99 zł
Tarcza do cięcia DEDRA H18560 185 mm
Tarcza do cięcia DEDRA H18560 185 mm
0 zł
36.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 36.99 zł
Advertisement

Nie tłumaczył się, wiedział, że jakiekolwiek tłumaczenia tylko bardziej go pogrążą

Łupem złodzieja  padły w głównej mierze ładowarki do elektronarzędzi, artykuły spożywcze oraz chemiczne, które następnie sprzedawał — czyniąc sobie z tego dodatkowe źródło dochodu. Na tę chwilę wartość skradzionego mienia została oszacowana na kwotę ponad 15000 zł, a podejrzanemu za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Image
telepolis
Łódź policja elektronarzędzia widzew
Zródła zdjęć: Zdjęcie ilustracyjne - wł
Źródła tekstu: Policja, oprac. wł