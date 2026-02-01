Trump T1 Phone powstaje w wersji Ultra. Ten pierwszy wciąż nie istnieje

Telefon firmowany przez Donalda Trumpa – Trump Mobile T1 Phone – miał zadebiutować w sierpniu ubiegłego roku. Do tej pory żaden z klientów nie otrzymał swojego egzemplarza, ale to nie przeszkadza firmie Trump Mobile w odtrąbieniu sukcesu i planowaniu ekspansji.

Według dostępnych informacji, około 590 tysięcy fanów obecnego prezydenta USA wpłaciło po 100 USD zaliczki na rezerwację telefonu T1 Phone. Firma zarządzana m.in. przez synów byłego prezydenta USA zgromadziła w ten sposób 59 milionów USD przychodu.

Pieniądze są realne, ale sprzęt niekoniecznie. W sieci krążą sprzeczne rendery. Wczesne grafiki przedstawiały złoty telefon z tyłem przypominającym iPhone'a Pro, chociaż wszystko wskazywało, że to jeden z chińskich projektów, imitujących sprzęt Apple. Nowsza wersja wyglądał z kolei jak Samsung Galaxy S25 Ultra w złotym etui marki Spigen. To rodzi pytania, czy Trump Mobile T1 Phone w ogóle istnieje, czy wciąż pozostaje w sferze planów.

Sprawą zaczynają interesować się amerykańscy kongresmeni, prosząc Federalną Komisję Handlu (FTC) o sprawdzenie, czy nie doszło do oszustwa. Dziennikarze z NBC News i The Verge próbowali skontaktować się z Trump Mobile, jednak po wstępnych obietnicach rozmowy, kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

Jedynym działającym elementem biznesu jest oferta MVNO. Trump Mobile oferuje nielimitowany plan za 47,45 USD miesięcznie (korzystając z infrastruktury T-Mobile, Verizon i AT&T) wraz z pakietem assistance drogowego. Analitycy twierdzą, że przy obecnej bazie abonentów firma może być rentowna nawet bez wydawania telefonu.

Jest sukces, więc czas na wersję Ultra

Mimo że podstawowy model jest wciąż sprzętem widmo, dyrektor wykonawczy Trump Mobile, Don Hendrickson, zapowiedział kolejny krok. Jest nim Trump T1 Ultra, który ma bazować na sukcesie oryginału. Trudno orzec, czy sukcesem nazywa się tu zebranie pieniędzy, czy sam fakt medialnego szumu, bo fizycznego produktu przecież nie ma.