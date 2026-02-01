Marzenie fana retro gier. Ayaneo Pocket S Mini kusi, ale tanio nie jest

Do tej pory premiery Ayaneo często wiązały się z długim oczekiwaniem na realizację zamówień z crowdfundingu. Tym razem producent zmienia strategię. Ayaneo Pocket S Mini trafia od razu do regularnej sprzedaży, choć do tanich nie należy.

Mały ekran, potężne wnętrze

Nowość Ayaneo od razu zwraca uwagę wykorzystaniem materiałów z wyższej półki. Cały front urządzenia pokrywa tafla szkła, a ramka została wykonana z metalu w procesie CNC. Konsola waży około 305 g przy grubości 18,5 mm.

Obraz wyświetlany jest na ekranie LCD o przekątnej 4,2 cala o rozdzielczości 1280 x 960 pikseli. Proporcje 4:3 to ukłon w stronę miłośników klasycznych gier, pozwalający uniknąć czarnych pasów lub rozciągania obrazu.

Sercem konsoli jest układ Snapdragon G3x Gen 2 (4 nm) z GPU Adreno A32 wspierany przez aktywne chłodzenie, pamięć RAM w standardzie LPDDR5X (do 16 GB) oraz szybka pamięć na dane UFS 4.0 (do 512 GB). Taka konfiguracja ma pozwolić nie tylko na emulację wymagających systemów, ale także na uruchamianie natywnych gier na Androida na najwyższych ustawieniach.

Za sterowanie odpowiadają drążki analogowe z efektem Halla i podświetleniem RGB, liniowe triggery z efektem Halla, sześcioosiowy żyroskop i krystaliczne przyciski ABXY oraz D-pad z gumą przewodzącą.

Konsola pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką producenta (AyaSpace, AyaHome), a o bezpieczeństwo dba czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania. Bateria o pojemności 6000 mAh wspiera szybkie ładowanie PD.

Ceny i dostępność

Ayaneo Pocket S Mini jest już dostępny w oficjalnym sklepie producenta w kolorach białym Ice Soul White, czarnym Obsidian Black oraz specjalnej wersji Retro Power.

Ceny w przedsprzedaży (obowiązują do końca lutego) prezentują się następująco:

8 GB RAM + 128 GB: 319 USD (ok. 1135 zł bez VAT),

12 GB RAM + 256 GB: 399 USD (ok. 1420 zł bez VAT),

16 GB RAM + 512 GB (wersja Retro Power): 479 USD (ok. 1700 zł bez VAT).